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Bakan Soylu, orman yangınlarında yaşananları anlattı: Hayal kırıklığına uğradım

Bakan Soylu; "Antalya'da o kadar yaşamadım ama Muğla'da çok yaşadım ve çok karşılaştım. Arama kurtarmadan çok arama kurtarmayı engellemeye çalışan insanlar gördüm, bunu siyasallaştırmaya çalışan insanlar gördüm, oradan siyaset çıkarmaya çalışan insanlar gördüm." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 15 Aralık 2021 13:18
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Bakan Soylu, orman yangınlarında yaşananları anlattı: Hayal kırıklığına uğradım

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Birçok felaketlerden geçtik, birçok sıkıntılardan geçtik ve geçiyoruz ama dünyada hiç kimseyi yalnız bırakmadık." dedi.

Soylu, Hak-İş Konfederasyonu tarafından düzenlenen afetle mücadelede çalışanlara yetkinlik kazandırılması, HAK Arama ve Kurtarma-Umut timi kurulması projesi kapanış programına katıldı.

Türkiye'nin afet yönetiminde 20. yüzyılın içerisinde yaşadıklarının herkese büyük bir ders olduğunu vurgulayan Soylu, "21. yüzyılın başından itibaren her alanda ortaya koyduğumuz gelişme, aldığımız dersler, tecrübeler ve yakaladığımız istikrarla birlikte devletimizin gücünün artması, gerçekleştirdiğimiz büyük altyapı hamleleri ve pek çok alanda olduğu gibi afet yönetiminde de doğal olarak olumlu yansımıştır." diye konuştu.

Soylu, son iki yılda yaşanan afetlerden tedbirler alınması ve ortaya çıkan tabloda el ele verilmesi gerektiğini belirterek "Elbette ki bu tabloyu seyretmedik, Türkiye pek çok küresel güvenlik meselesini yönetirken bir yandan kendi içindeki güvenlik sorunlarını birlikte afet meselesi yönetmek üzerine ciddi bir kapasite üretmiştir." ifadelerini kullandı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) afetlerde çatı kurum haline getirilmesinin önemine dikkati çeken Soylu, "AFAD'ın kuruluşu ile birlikte Türkiye'de afet yönetiminde temel bir strateji üretildi. Bir yandan kurumsal kapasite geliştirildi bir yandan da afet yönetimini, afet öncesi hazırlık, afet anı müdahale ve afet sonrası iyileştirme süreçleri olarak üç aşamada ele alındı. Bu anlayışa yönelik stratejik planlar üretildi, bugün Türkiye'nin bir afet müdahale planı var ve uygulanıyor." şeklinde konuştu.

Bakan Soylu, tüm vatandaşlara afet acil mobil uygulamasını cep telefonlarını indirmeleri yönünde çağrıda bulundu.

2021'in afetlere yönelik eğitim yılı ilan edildiğini ve 81 il valisi, 1283 mülki idare amiri, muhtarlar, çarşı ve mahalle bekçileri, güvenlik korucuları, özel güvenlik görevlileri ve toplam 410 bin gönüllüye afet eğitimi verildiğini aktaran Soylu, "Tüm kurumlarımızla tüm sivil toplum örgütlerimizle 360 derecelik bir eğitim dönemini 2021 yılında Allah'a hamdolsun, pandemi ve salgın varken bu meseleleri hiç aksatmadan bu noktaya kadar getirebilme fırsatını elde ettik." dedi.

Soylu, Türkiye'nin afet yönetiminin sivil toplum kuruluşları ve kamu kurumları ile tam bir koordinasyon ve uyum içerisinde olduğunu kaydetti.

- "Bizi hayal kırıklığına uğrattı"

Muğla'daki orman yangınlarına ilişkin Soylu, şunları söyledi:

"Antalya'da o kadar yaşamadım ama Muğla'da çok yaşadım ve çok karşılaştım. Arama kurtarmadan çok arama kurtarmayı engellemeye çalışan insanlar gördüm, bunu siyasallaştırmaya çalışan insanlar gördüm, oradan siyaset çıkarmaya çalışan insanlar gördüm. Hep birlikte canhıraş yangını söndürmeye çalışırken, ormancılarımız yangını söndürebilmek için hayatlarını feda etme ve fedai can etme konusunda en ufak bir tereddüt yaşamazken, yangının ortasına kendini atarken, felaketin daha büyümesini engellemek için elinden gelen bütün gayreti ortaya koymaya çalışırken hala orada siyasi rant elde etmeye çalışanları, hala orada yangının etrafında dolaşıp yangını söndürmek için çaba sarf etmeye çalışanlara hakaret etmeyi kendileri adına bir kazanım olarak görenler, ifade etmem gerek ki orada bizi hayal kırıklığına uğrattı."

- "Kimseyi yalnız bırakmadık"

Soylu, Türkiye'nin son 4 yılda dünyada en çok yardım yapan ve en çok elini uzatan ülkelerden olduğunu vurgulayarak "Kimseyi yalnız bırakmadık, birçok felaketlerden geçtik, birçok sıkıntılardan geçtik ve geçiyoruz ama dünyada hiç kimseyi yalnız bırakmadık." ifadelerini kullandı.

2021'de 20 bin 135 kalıcı konutu tamamladıklarını belirten Soylu, "Bunlar sadece son 2 yıldaki afetlerde, 38 bin konutunda inşaatı devam ediyor." dedi.

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- "Çok başarılı bir operasyon gerçekleşti"

Eren kış operasyonları kapsamında, Mardin'de gerçekleştirilen operasyona ilişkin bilgi veren Soylu, "Dün bir operasyon yapmıştık, bugün de arkadaşlar mağaraya girdiler 6 tane daha sarı torba aldılar. Mardin Bagok'taydı çok başarılı bir operasyon gerçekleşti, uzun zamandır Tunceli'de yaptığımız gibi ve kış üstlenme bölgelerinde de mağaraya girince rahat olacaklarını zannediyorlar ama ülkemizin ve devletimizin geldiği noktayı unutuyorlar."

Bakan Soylu, HAK Arama ve Kurtarma-Umut timinde yer alan 120 kişiye AFAD tarafından hafif arama ve kurtarma eğitimlerinin verildiğini belirterek "Bizim şu anda bir arama kurtarma birliğimiz de Hak-İş bünyesinde var." diye konuştu.

AFAD tarafından HAK Arama ve Kurtarma-Umut timine malzeme desteği sağlanacağını aktaran Soylu, bir arama ve kurtarma aracının da AFAD tarafından kendilerine verileceğini kaydetti.

Programa, İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Yunus Sezer, Hak-İş Konfederasyonu Başkanı Mahmut Arslan, Hak-İş Genel Sekreteri Eda Güner ile konfederasyona bağlı sendikaların yöneticileri katıldı.

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