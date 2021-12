Hediye kartları ile mutluluğunuzu sevdiklerinizle paylaşın!

Günümüzde, hayatımızı kolaylaştıran pek çok gelişme var. Seçeneklerin artması da renkli fikirler edinmemizi sağlıyor. Her geçen gün yeni bir kolaylık ile karşılaşırken, ilk olarak bunu kabullenmek zor olabiliyor. Ancak sonrasında yaşamımızın vazgeçilmez bir parçası haline geliyor. Hediye kartları da bu kolaylıklardan birisi. Bazıları, ilk duyduğunda para vermekle aynı durum gibi olduğunu düşünebilir ancak kesinlikle öyle olduğu söylenemez. Hediye kartları genellikle birine ne hediye alacağınız konusunda kararsız kalmanız durumunda imdadınıza koşan kahramanlardan. Üstelik sunumu da oldukça şık. Ayrıca hediyenin ne olacağı konusunda aldığınız kurumla bağlantılı olduğundan, sizin de bu armağanda bir fikriniz ve çabanız olduğunu gösteriyor. Henüz pek tanımadığınız ancak hediyeleşmek zorunda kaldığınız kişilere sunmak için de oldukça uygun bir fikir oluyor. Bodo, hediye kartı konusunda tüm bu bildiklerinizin ötesinde, size çok daha büyük kolaylık ve seçenekler sunuyor. Bodo dan alacağınız her bir deneyim için hediye kartını kullanabilirsiniz. Heyecan veren içeriği, benzersiz fikirleri ve her bütçeye uygun tarzıyla bodo, sizi keyifli bir dünyaya davet ediyor.

Hediye kartları nasıl alınır

Sizin için büyük değer arz eden insanların özel zamanlarını en iyi şekilde geçirmelerini ister, yüzlerindeki gülümsemeyi biraz daha büyütebilmek için elinizden gelen her şeyi yaparsınız. Önemli olan, onlara katacağınız mutluluğun büyüklüğü olur. Bodo, ''Su Aktiviteleri'', ''Yeni Deneyim'', ''Sürüş Deneyimi'', ''Atış Deneyimi'', ''Romantik'', ''Adrenalin'', ''Tekno'', ''Oyunlar ve Partiler'', ''SPA ve Masaj'', ''Yemek Workshop'ları'', ''Aktivite'', ''Uçuşlar'', ''Tatil'', ''Sanat'' gibi ilginizi çekebilecek pek çok alanda en popüler deneyimleri sunuyor. Öncelikle sunumun hediye kartları ile yapılmasından kaynaklanan avantaj ile, hediye alırken 5 deneyime kadar seçeneği pakete ekleme şansınız var. Deneyim veya deneyimleri ekledikten sonra hediye kutusunu tercih edip, tasarımını seçiyorsunuz. Daha sonra iletişim ve adres bilgileri ekleyip, deneyimin hangi zaman diliminde adresinize ulaşmasını istiyorsanız bu bilgileri giriyorsunuz. Seçtiğiniz deneyimler arasından yalnızca en pahalı olanın ödemesi istenecek. Bu ödeme işlemlerinin de ardından hediye kartınız ve resimli deneyim kartları eşsiz sunumuyla adresinize gelmeye hazır oluyor.

Online Hediye Kartı Nasıl Kullanılır

Bu kartların kullanımında bilmeniz gereken, tekrar yükleme yapılamayacağı ve kredi kartı şeklinde olmadığıdır. İçerdiği tutar ve belirlenen tarihe göre kullanılır, kalan miktarı nakit olarak çekemezsiniz yalnızca satıcının belirlediği şekilde harcama yapabilirsiniz. Online hediye kartlarını da yine normal şekilde olduğu gibi ödeme işlemleri kısmında üzerinde yazan kodları kullanarak harcayabilirsiniz. Satıcı ve banka arasında bu işlem çoktan hazır olduğundan dolayı farklı bir şey yapmanız gerekmez. Bodo dan e-posta adresinize gelen e-sertifikaları, yazıcıdan çıkartıp üzerindeki kod eşliğinde kullanabilirsiniz. Kartı kullanmak için ise deneyim konusunda karar verdikten sonra bodo.com adresinden aktifleştirme işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Daha sonra gittiğiniz yerde bu kart veya sertifika ile ödeme işleminizi kolayca gerçekleştirebilirsiniz. Haydi, hemen Bodo.com'a.