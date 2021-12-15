Adli ve idari yargı hakim savcı sınav giriş yerleri açıklandı

25 - 26 Aralık 2021 tarihlerinde uygulanacak olan 2021-Adalet Bakanlığı Adli Yargı Hakim ve Savcı Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavı (2021-Adli Yargı), 2021-Adalet Bakanlığı Avukatlar için Adli Yargı Hakim ve Savcı Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavı (2021-Adli Yargı-Avukat) ile 2021-İdari Yargı Hakim Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavına (2021-İdari Yargı) katılacak adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgelerini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 15 Aralık 2021 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.

DİKKAT!

25 - 26 Aralık 2021 tarihinde uygulanacak olan 2021-Adalet Bakanlığı Sınavlarında;

- Adaylar, 25 Aralık 2021 tarihinde Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi ile Ortak alan Bilgisi Testinin uygulanacağı 1. Oturum için saat 10.00'dan sonra, Adli Yargı Testinin uygulanacağı 2. Oturum için saat 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.

- 26 Aralık 2021 tarihinde İdari Yargı Testinin uygulanacağı 3. Oturum için saat 10.00'dan sonra, Adli Yargı-Avukat Testinin uygulanacağı 4. Oturum için ise adaylar, saat 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI

Temel Kurallar