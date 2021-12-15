Galatasaray Başkanı: Gerekirse yayın ihalesinden çıkarız!

Galatasaray Başkanı Burak Elmas Divan Kurulu toplantısında açıklamalarda bulunuyor. Sert açıklamalar yapan Elmas TFF'yi istifaya davet etti.

Galatasaray Adası için Cengiz'e teşekkür!

Galatasaray Adası'na ilişkin ilk derece mahkeme lehimize sonuçlanmıştır. Bu önemli davanın takibinde hizmet eden merhum başkanımızı Mustafa Cengiz ve yönetim kurulu üyesi, yönetimimizde yer alan Rezan Epöezdemir ile kulüp çalışanı avukatlara teşekkür ederim. Henüz sonuçlanmış bir süreç değildir. İstinafdaki süreç gibi Yargıtay'daki süreci de yakından takip edeceğiz.

5 maçtır operasyon yapılıyor

25 yıldır futbolun içindeyim. İlk kez 5 maç üst üste kasıtlı olarak ve net bir şekilde operasyon yapıldığına şahit oluyorum. Biz oyunlarına gelmedikçe adaletsizliklerini, küstahlıklarını ve çirkinliklerini daha da arttırdılar. Özellikle camiamızın sinir uçlarıyla oynayıp, camiamızı bölmeyi hedeflediler. Galatasaray ufak hesapların aleti olmayacak kadar büyük ve değerlidir.

TFF'ye istifa çağrısı

TFF, koltuk sevdası uğruna Galatasaray'ı bu bataklığa çekerek, güç toplama çabasındadır. Koltuktakilerin artık koltuk savaşı var. Galatasaray artık geri dönüşü olmayan bir mücadele içerisinde. Bu mücadele, futbolun değerini yükseltme mücadelesidir. TFF'de yarından itibaren herkes ya silkelenip kendine gelecek ya da koltukları terkedecek. Makamlar şereflidir. Esas olan makamdan şeref almak değil, ona şeref katmakdır. Yapamıyorsanız gideceksiniz!

Galatasaray'a bunu yapamazsınız!

Galatasaray ile Türkiye Cumhuriyeti devletini karşı karşıya getirmek isteyenlere sesleniyorum. Bunu geçmişte bazı camialara uygulamış ve sonuç almış olabilirsiniz. Ama bunu Galatasaray'a yapamazsınız! Galatasaray, sizin bu uygulamak istediğiniz oyunlara büyük gelir. Bizim tek bir cumhuriyetimiz var, o da Türkiye Cumhuriyeti'dir. Çanakkale'de şehit vermiş bir camiayı devletle karı karşıya getirmeye çalışanlar hiçbir zaman başarılı olamayacaktır. Galatasaray her daim devletine bağlı olmuştur.

Gerekirse yayın ihalesinden çıkarız

Bu kurullar devam ederse, yayın ihalesine markamızı sokmamak için hazırlıklara başladık. Gerekirse tüm kulüplerle konuşarak, naklen yayın ihalesinden çıkma kararlılığımızı ortaya koyacağız.