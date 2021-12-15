Galatasaray Başkanı: Gerekirse yayın ihalesinden çıkarız!

Dolar'da yeni zirve: 14,76 TL
Dolar'da yeni zirve: 14,76 TL
Trafik sigortası 375TL'den başlayan fiyatlarla
Trafik sigortası 375TL'den başlayan fiyatlarla
Elazığ öğretmenevi depremden bu yana kullanılamaz halde
Elazığ öğretmenevi depremden bu yana kullanılamaz halde
Adli ve idari yargı hakim savcı sınav giriş yerleri açıklandı
Adli ve idari yargı hakim savcı sınav giriş yerleri açıklandı
Türkiye Kamu-Sen, ek zam ve refah payı talep etti
Türkiye Kamu-Sen, ek zam ve refah payı talep etti
8 kamu kurumu 803 personel almak için ilana çıktı
8 kamu kurumu 803 personel almak için ilana çıktı
Vakalar 61 ilde azaldı, 20 ilde arttı! Vakaların en çok azaldığı iller
Vakalar 61 ilde azaldı, 20 ilde arttı! Vakaların en çok azaldığı iller
Numan Kurtulmuş'tan 'Ekonomik OHAL' iddiasına yanıt
Numan Kurtulmuş'tan 'Ekonomik OHAL' iddiasına yanıt
TTB, bugün iş bıraktı... Peki memurlar iş bırakabilir mi?
TTB, bugün iş bıraktı... Peki memurlar iş bırakabilir mi?
Bankaların emeklilere vereceği promosyon ücretleri belli oldu
Bankaların emeklilere vereceği promosyon ücretleri belli oldu
Herkesin merak ettiği 'yeni ekonomik model'in detayları!
Herkesin merak ettiği 'yeni ekonomik model'in detayları!
Kamu işçisinin ikramiye tutarları belli oldu
Kamu işçisinin ikramiye tutarları belli oldu
50 ilde otomobil stokçularına operasyon: 51 kişiye gözaltı
50 ilde otomobil stokçularına operasyon: 51 kişiye gözaltı
Vaka haritası açıklandı: Çanakkale'de zirvede
Vaka haritası açıklandı: Çanakkale'de zirvede
Ekonomi Danışmanı yeni modeli sundu: Kur avantajıyla yatırım
Ekonomi Danışmanı yeni modeli sundu: Kur avantajıyla yatırım
Sahte içkiden ölen kişi sayısı 12'ye yükseldi, 10 kişi yoğun bakımda
Sahte içkiden ölen kişi sayısı 12'ye yükseldi, 10 kişi yoğun bakımda
Asgari ücrete prim dopingi geliyor
Asgari ücrete prim dopingi geliyor
56 asker, komutanlarını CİMER'e şikayet ettikten sonra TSK'dan ihraç edildi
56 asker, komutanlarını CİMER'e şikayet ettikten sonra TSK'dan ihraç edildi
Yargının yükü hafifleyecek...Arabuluculuk benzeri yeni sistem geliyor
Yargının yükü hafifleyecek...Arabuluculuk benzeri yeni sistem geliyor
'Ocak ayında 15 bin öğretmen ataması gerçekleştirilecek'
'Ocak ayında 15 bin öğretmen ataması gerçekleştirilecek'
Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanlığı adaylığına yeşil ışık
Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanlığı adaylığına yeşil ışık
2. sınıf emniyet müdürü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
2. sınıf emniyet müdürü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
Bakan Kasapoğlu duyurdu: Burs ve kredi başvuru sonuçları açıklandı
Bakan Kasapoğlu duyurdu: Burs ve kredi başvuru sonuçları açıklandı
'İsmi bilinmeyen Covid-19 aşısı' iddialarına ilişkin açıklama
'İsmi bilinmeyen Covid-19 aşısı' iddialarına ilişkin açıklama
Fuat Oktay'dan ekonomik gelişmelerle ilgili açıklama
Fuat Oktay'dan ekonomik gelişmelerle ilgili açıklama
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Aşı karşıtı aile hekimi, koronavirüsten hayatını kaybetti
Aşı karşıtı aile hekimi, koronavirüsten hayatını kaybetti
LC Waikiki'den 'zam' açıklaması
LC Waikiki'den 'zam' açıklaması
Piyasalar yılın son faiz kararına odaklandı
Piyasalar yılın son faiz kararına odaklandı
Gram altın 820 TL'ye yükseldi
Gram altın 820 TL'ye yükseldi
Melih Gökçek, kendisine tahsis edilen zırhlı aracı teslim etti
Melih Gökçek, kendisine tahsis edilen zırhlı aracı teslim etti
Ana sayfaHaberler Spor

Galatasaray Başkanı: Gerekirse yayın ihalesinden çıkarız!

Galatasaray Başkanı Burak Elmas Divan Kurulu toplantısında açıklamalarda bulunuyor. Sert açıklamalar yapan Elmas TFF'yi istifaya davet etti. Elmas ayrıca gerekirse yayın havuzundan çıkabileceklerini dile getirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 15 Aralık 2021 14:21
Yazdır
Galatasaray Başkanı: Gerekirse yayın ihalesinden çıkarız!

Galatasaray Başkanı Burak Elmas Divan Kurulu toplantısında açıklamalarda bulunuyor. Sert açıklamalar yapan Elmas TFF'yi istifaya davet etti.

Galatasaray Adası için Cengiz'e teşekkür!

Galatasaray Adası'na ilişkin ilk derece mahkeme lehimize sonuçlanmıştır. Bu önemli davanın takibinde hizmet eden merhum başkanımızı Mustafa Cengiz ve yönetim kurulu üyesi, yönetimimizde yer alan Rezan Epöezdemir ile kulüp çalışanı avukatlara teşekkür ederim. Henüz sonuçlanmış bir süreç değildir. İstinafdaki süreç gibi Yargıtay'daki süreci de yakından takip edeceğiz.

5 maçtır operasyon yapılıyor

25 yıldır futbolun içindeyim. İlk kez 5 maç üst üste kasıtlı olarak ve net bir şekilde operasyon yapıldığına şahit oluyorum. Biz oyunlarına gelmedikçe adaletsizliklerini, küstahlıklarını ve çirkinliklerini daha da arttırdılar. Özellikle camiamızın sinir uçlarıyla oynayıp, camiamızı bölmeyi hedeflediler. Galatasaray ufak hesapların aleti olmayacak kadar büyük ve değerlidir.

TFF'ye istifa çağrısı

TFF, koltuk sevdası uğruna Galatasaray'ı bu bataklığa çekerek, güç toplama çabasındadır. Koltuktakilerin artık koltuk savaşı var. Galatasaray artık geri dönüşü olmayan bir mücadele içerisinde. Bu mücadele, futbolun değerini yükseltme mücadelesidir. TFF'de yarından itibaren herkes ya silkelenip kendine gelecek ya da koltukları terkedecek. Makamlar şereflidir. Esas olan makamdan şeref almak değil, ona şeref katmakdır. Yapamıyorsanız gideceksiniz!

Galatasaray'a bunu yapamazsınız!

Galatasaray ile Türkiye Cumhuriyeti devletini karşı karşıya getirmek isteyenlere sesleniyorum. Bunu geçmişte bazı camialara uygulamış ve sonuç almış olabilirsiniz. Ama bunu Galatasaray'a yapamazsınız! Galatasaray, sizin bu uygulamak istediğiniz oyunlara büyük gelir. Bizim tek bir cumhuriyetimiz var, o da Türkiye Cumhuriyeti'dir. Çanakkale'de şehit vermiş bir camiayı devletle karı karşıya getirmeye çalışanlar hiçbir zaman başarılı olamayacaktır. Galatasaray her daim devletine bağlı olmuştur.

Gerekirse yayın ihalesinden çıkarız

Bu kurullar devam ederse, yayın ihalesine markamızı sokmamak için hazırlıklara başladık. Gerekirse tüm kulüplerle konuşarak, naklen yayın ihalesinden çıkma kararlılığımızı ortaya koyacağız.

Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız
Galatasaray'dan Muslera açıklaması
Galatasaray'dan Muslera açıklaması
Rıza Çalımbay'dan Beşiktaş yanıtı
Rıza Çalımbay'dan Beşiktaş yanıtı
Vitor Pereira'dan istifa açıklaması
Vitor Pereira'dan istifa açıklaması
Fenerbahçe gol düellosunda Gaziantep'e kaybetti
Fenerbahçe gol düellosunda Gaziantep'e kaybetti
Galatasaray, Sivasspor'a boyun eğdi!
Galatasaray, Sivasspor'a boyun eğdi!
Beşiktaş'ta hoca adaylarında sayı ikiye düştü
Beşiktaş'ta hoca adaylarında sayı ikiye düştü

Bu Habere Tepkiniz

Üst öğrenimin bitirmesi halinde zam ve tazminata dair Danıştay'dan yeni karar!

Üst öğrenimin bitirmesi halinde zam ve tazminata dair Danıştay'dan yeni karar!

Üst öğrenimi bitiren kamu personelinin özlük hakları değişir mi? Danıştay'dan yeni karar
Görevine dönen KİT personelinin maaşı nasıl ödenir?

Görevine dönen KİT personelinin maaşı nasıl ödenir?

Danıştay: Görevine dönen sözleşmeli personelin maaşı, faizi ile birlikte ödenir
Her ayın 15'inde Memurlara özel yüzde 15 ekstra indirim

Her ayın 15'inde Memurlara özel yüzde 15 ekstra indirim

https://www.kitapsec.com/Konu/Memurlara-Ozel-15-indirim.html
Türkiye'de en çok atıf yapılan 10 bin akademisyen

Türkiye'de en çok atıf yapılan 10 bin akademisyen

Türkiye'de en çok atıf alan ve H index'i en yüksek 10.000 akademisyen (2022 Versiyon 1)
2022 MEB EKYS sınav paketi yayında

2022 MEB EKYS sınav paketi yayında

https://sinav.memurlar.net/
20 bin sağlık personeli alımında branş dağılımı belli oldu

20 bin sağlık personeli alımında branş dağılımı belli oldu

20 bin sağlık personeli alımında branş dağılımları açıklıyoruz...
Öğretim üyesi ilanındaki ek koşullara iptal kararı

Öğretim üyesi ilanındaki ek koşullara iptal kararı

Danıştay Sekizinci Dairesi, üniversite tarafından ilan edilen öğretim üyesi kadrolarında yer alan şartlar için YÖK onayı gerekmediği, kadronun ihtiyaca binaen yayımlanıp yayımlanmadığının hukuki olarak ortaya konulması gerektiğine hükmetti!
Araştırma görevlisi alımında ÖYP geri gelmeli mi?

Araştırma görevlisi alımında ÖYP geri gelmeli mi?

Devlet yükseköğretim kurumlarımızda araştırma görevlisi alımlarında kayırmacılığın sona ermesi için öğretim üyesi yetiştirme programı bir çözüm olarak yeniden masaya yatırılmalı!
Danıştay, 'KPSS Tercih Kılavuzu ile şart getirilemez' görüşünü yineledi

Danıştay, 'KPSS Tercih Kılavuzu ile şart getirilemez' görüşünü yineledi

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, yönetmelikte yer almayan bir şartın 2017/1 KPSS tercih kılavuzunda yer almasını hukuka aykırı buldu
Sayıştay, büyükşehir belediyelerinin 'personel' karnesini çıkardı

Sayıştay, büyükşehir belediyelerinin 'personel' karnesini çıkardı

Sayıştay Başkanlığı belediyelerin 2020 yılı denetim raporlarını kamuoyuyla paylaştı
İstifa talebi kabul edilmeyen 4/B'li hemşire ne yapabilir?

İstifa talebi kabul edilmeyen 4/B'li hemşire ne yapabilir?

Personel eksikliği sebebiyle istifası kabul edilmeyen hemşire ne yapabilir?
Tapu ve Kadastro 407 sözleşmeli personel alacak

Tapu ve Kadastro 407 sözleşmeli personel alacak

Tapu ve Kadastro 407 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 7 Ocak 2022.
Anadolu Parsı ilk kez bu kadar net görüntülendi

Anadolu Parsı ilk kez bu kadar net görüntülendi

Anadolu Parsı termal kameralar ile ilk kez çok net olarak görüntülendi.
Milli Saraylar İdaresi 203 sözleşmeli personel alacak

Milli Saraylar İdaresi 203 sözleşmeli personel alacak

Milli Saraylar İdaresi 203 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 24 Aralık 2021.
2022 kehanetleri korkunç!

2022 kehanetleri korkunç!

Tarihin en büyük kahinlerinden olan Baba Vanga, 2021'nin bitimine sayılı günler kala yeniden gündeme geldi. Baba Vanga'nın 2022 kehanetleri okuyanları şok etti.