Bakan Soylu açıkladı: Türk polisi, Macaristan sınırlarında görev yapacak

Dolar'da yeni zirve: 14,76 TL
Dolar'da yeni zirve: 14,76 TL
Trafik sigortası 375TL'den başlayan fiyatlarla
Trafik sigortası 375TL'den başlayan fiyatlarla
Elazığ öğretmenevi depremden bu yana kullanılamaz halde
Elazığ öğretmenevi depremden bu yana kullanılamaz halde
Adli ve idari yargı hakim savcı sınav giriş yerleri açıklandı
Adli ve idari yargı hakim savcı sınav giriş yerleri açıklandı
Türkiye Kamu-Sen, ek zam ve refah payı talep etti
Türkiye Kamu-Sen, ek zam ve refah payı talep etti
8 kamu kurumu 803 personel almak için ilana çıktı
8 kamu kurumu 803 personel almak için ilana çıktı
Vakalar 61 ilde azaldı, 20 ilde arttı! Vakaların en çok azaldığı iller
Vakalar 61 ilde azaldı, 20 ilde arttı! Vakaların en çok azaldığı iller
Numan Kurtulmuş'tan 'Ekonomik OHAL' iddiasına yanıt
Numan Kurtulmuş'tan 'Ekonomik OHAL' iddiasına yanıt
TTB, bugün iş bıraktı... Peki memurlar iş bırakabilir mi?
TTB, bugün iş bıraktı... Peki memurlar iş bırakabilir mi?
Bankaların emeklilere vereceği promosyon ücretleri belli oldu
Bankaların emeklilere vereceği promosyon ücretleri belli oldu
Herkesin merak ettiği 'yeni ekonomik model'in detayları!
Herkesin merak ettiği 'yeni ekonomik model'in detayları!
Kamu işçisinin ikramiye tutarları belli oldu
Kamu işçisinin ikramiye tutarları belli oldu
50 ilde otomobil stokçularına operasyon: 51 kişiye gözaltı
50 ilde otomobil stokçularına operasyon: 51 kişiye gözaltı
Vaka haritası açıklandı: Çanakkale'de zirvede
Vaka haritası açıklandı: Çanakkale'de zirvede
Ekonomi Danışmanı yeni modeli sundu: Kur avantajıyla yatırım
Ekonomi Danışmanı yeni modeli sundu: Kur avantajıyla yatırım
Sahte içkiden ölen kişi sayısı 12'ye yükseldi, 10 kişi yoğun bakımda
Sahte içkiden ölen kişi sayısı 12'ye yükseldi, 10 kişi yoğun bakımda
Asgari ücrete prim dopingi geliyor
Asgari ücrete prim dopingi geliyor
56 asker, komutanlarını CİMER'e şikayet ettikten sonra TSK'dan ihraç edildi
56 asker, komutanlarını CİMER'e şikayet ettikten sonra TSK'dan ihraç edildi
Yargının yükü hafifleyecek...Arabuluculuk benzeri yeni sistem geliyor
Yargının yükü hafifleyecek...Arabuluculuk benzeri yeni sistem geliyor
'Ocak ayında 15 bin öğretmen ataması gerçekleştirilecek'
'Ocak ayında 15 bin öğretmen ataması gerçekleştirilecek'
Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanlığı adaylığına yeşil ışık
Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanlığı adaylığına yeşil ışık
2. sınıf emniyet müdürü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
2. sınıf emniyet müdürü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
Bakan Kasapoğlu duyurdu: Burs ve kredi başvuru sonuçları açıklandı
Bakan Kasapoğlu duyurdu: Burs ve kredi başvuru sonuçları açıklandı
'İsmi bilinmeyen Covid-19 aşısı' iddialarına ilişkin açıklama
'İsmi bilinmeyen Covid-19 aşısı' iddialarına ilişkin açıklama
Fuat Oktay'dan ekonomik gelişmelerle ilgili açıklama
Fuat Oktay'dan ekonomik gelişmelerle ilgili açıklama
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Aşı karşıtı aile hekimi, koronavirüsten hayatını kaybetti
Aşı karşıtı aile hekimi, koronavirüsten hayatını kaybetti
LC Waikiki'den 'zam' açıklaması
LC Waikiki'den 'zam' açıklaması
Piyasalar yılın son faiz kararına odaklandı
Piyasalar yılın son faiz kararına odaklandı
Gram altın 820 TL'ye yükseldi
Gram altın 820 TL'ye yükseldi
Melih Gökçek, kendisine tahsis edilen zırhlı aracı teslim etti
Melih Gökçek, kendisine tahsis edilen zırhlı aracı teslim etti
Ana sayfaHaberler Siyasi

Bakan Soylu açıkladı: Türk polisi, Macaristan sınırlarında görev yapacak

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye Belediyeler Birliğinde düzenlenen Türkiye Belediye Başkanları Birliği Genel Kurulu'nda konuştu. Cuma günü Macaristan'a gideceğini bildiren Soylu, Türk polisinin Macaristan sınırlarında görev yapmasına ilişkin anlaşmanın imzalanacağını belirtti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 15 Aralık 2021 14:24
Yazdır
Bakan Soylu açıkladı: Türk polisi, Macaristan sınırlarında görev yapacak

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Dünyadaki göç meselesini sadece Türkiye ile Yunanistan sınırı veya Türkiye ile İran sınırı arasına sıkıştırmak acizliktir. Batı, bu meseleden kurtulmak için bunu yapmaktadır." dedi.

Soylu, Türkiye Belediyeler Birliğinde düzenlenen Türkiye Belediye Başkanları Birliği Genel Kurulu'ndaki konuşmasında, dünyanın Kovid-19 salgınıyla afetlerle mücadele ettiğini, ayrıca bir göç krizinin yaşandığını dile getirdi.

Terör örgütlerinin Irak ve Suriye'deki devlet otoritesini ortadan kaldırdığına işaret eden Soylu, yıllarca İran'a ambargo uygulandığını belirtti.

Soylu, Türkiye'nin terör ve göç konusunda verdiği mücadeleye işaret ederek bu konuda büyük gayret sarf edildiğini söyledi.

Paris'in cadde ve sokaklarının, kitlesel hareketleri kolaylıkla bastırmak için planlandığını aktaran Soylu, "Sarı yelekliler eyleminde işlerine yaradı mı bilmem ama bir insan ve toplum prototipi belirlendi, buna göre de bir şehir çizildi." diye konuştu.

- "Gaddar insan üretti"

Farabi'nin insan ve şehir arasındaki ilişkiyi "Erdemli şehirlerin, erdemli insanlar oluşturacağı" şeklinde tarif ettiğine değinen Soylu, şöyle devam etti:

"Bir tarafta caddenin iki tarafı toplarla ve askerlerle kapatılarak halk hareketleri bastırılsın diye tasarlanmış Paris, diğer yanda erdemli insan arayışında olan medeniyet ve onun şehirleri. Batı'nın şehirleri zengin insanlar, lüks bir yaşam üretti ama batının şehirleri göçmenleri karda kışta sınır kapısında bekleten, Ege'de göçmen botlarını ölüme iten, hatta kurşunlayarak batıran, kendi sınırlarında bütün ülkeyi harekete geçiren bir endişeyle kavrulan gaddar insan üretti."

Bazı belediyelere yapılan görevlendirmeleri hatırlatan Soylu, kadim şehirlerin, kadim medeniyet birikiminin üstündeki örtüyü kaldırmaya çalıştıklarını vurguladı.

Süleyman Soylu, etrafındaki coğrafyaya elini uzatan Türkiye'nin, mağdur ve mazlum millete en çok yardımda bulunan birinci ülke olduğunu bildirdi. Türk milletinin, Batı'nın sömürgeci model tarzını ortaya koyan bir millet olmadığına dikkati çeken Soylu, Azez'de ve Cerablus'ta sanayi sitelerinin kurulduğunu, İdlib'de çadırlara sığınanlara el uzatıldığını belirtti.

Türkiye'nin ne yaptığını ne adım attığını bildiğini ifade eden Soylu, Türkiye'nin kendisinden daha fazla zenginlere sorumluluğun nasıl yerine getirildiğini gösterdiğini aktardı.

Rakka'daki DEAŞ'lıların Afganistan'ın bir bölgesine gönderildiğini dile getiren Soylu, "Kimse Amerika'nın Afganistan'dan çekilmesinin tesadüfi bir iş olduğunu düşünmesin, bunu PKK/PYD ilişkisiyle orada yaptığıyla DEAŞ'lıları oraya transfer etmesiyle birlikte gerçekleştirilen bir iş bağlamından çıkarmasın." ifadelerini kullandı.

Büyük bir projeyle karşı karşıya kalındığının, Türkiye'nin bugüne kadar yakayı ele vermediğinin altını çizen Soylu, "İstanbul'un huzuru Moskova'dan başlar. 21. yüzyılın yeni paradigması budur. Moskova'nın huzuru Berlin'den, Bağdat'tan, Şam'dan başlar. Berlin'in huzuru Tahran'dan başlar. Eğer 21. yüzyıl kendi güvenlik meselesini böyle okuyamazsa bugün kaldığımız gibi Batı'nın acizliğiyle karşı karşıya kalırız." değerlendirmesinde bulundu.

- "Göç meselesi Türkiye'nin sınırlarında çözülmez"

KAPAT [X]

Soylu, dünyada küresel problemler bulunduğunu, küresel çatı örgütlerin bu problemlere yönelik herhangi bir rehberlik yapabilme kabiliyetine, kapasitesine, iradesine sahip olmadığını, ülkelerin kendi yerel çözümleriyle karşı karşıya bırakıldığını anlattı. İçişleri Bakanı Soylu, şunları kaydetti:

"Dünyadaki göç meselesini sadece Türkiye ile Yunanistan sınırı veya Türkiye ile İran sınırı arasına sıkıştırmak acizliktir. Batı, bu meseleden kurtulmak için bunu yapmaktadır. Hiçbir çözüm önerisi söz konusu değildir. Göç meselesi Afganistan'da, Suriye'de, kuzey Halep'te, Pakistan'da, Bangladeş'te, Arakan'da çözülür. Göç meselesi Orta Asya'da çözülür. Göç meselesi Türkiye'nin sınırlarında çözülmez. Eğer Türkiye'nin sınırlarında bunu çözmeye çalışan varsa, Batı bunu yapmaya çalışıyor, bunu bizim üzerimize yüklemeye çalışıyor. Bu 'mış' gibi davranmaktır."

Cuma günü Macaristan'a gideceğini bildiren Soylu, Türk polisinin Macaristan sınırlarında görev yapmasına ilişkin anlaşmanın imzalanacağını belirtti. Türkiye'de yapılanları anlatan Soylu, Türkiye'nin büyük devrimlere imza attığını aktardı.

Coğrafyanın, birçok ülkenin Türkiye'ye güvendiğini, inandığını ifade eden Soylu, Türkiye'nin eski Türkiye olmadığını sözlerine ekledi.

Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu Başkan Vekili Şükrü Karatepe ise yerel yönetimlerin demokrasinin mektebi kabul edildiğini söyledi. Karatepe, Türkiye'deki belediyelerin salgın döneminde dünyanın en iyi belediyeleri arasında yer aldığını belirtti.

Türkiye Belediye Başkanları Birliği Genel Başkanı Hüseyin Erer, birliğin 7 Ocak 2012'de kurulduğunu söyledi. Birlikte, 1835 üye bulunduğunu hatırlatan Erer, 50 ilde temsilcilikler oluşturulduğunu dile getirdi. Görevi sonra eren ve emekli olan belediye başkanlarının özlük haklarının iyileştirilmesini talep eden Erer, belediye başkanlarının yaşadığı sorunları aktardı.

Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız
Akşener'den 'ekonomik ohal' açıklaması
Akşener'den 'ekonomik ohal' açıklaması
Bakan Soylu, orman yangınlarında yaşananları anlattı: Hayal kırıklığına uğradım
Bakan Soylu, orman yangınlarında yaşananları anlattı: Hayal kırıklığına uğradım
Numan Kurtulmuş'tan 'Ekonomik OHAL' iddiasına yanıt
Numan Kurtulmuş'tan 'Ekonomik OHAL' iddiasına yanıt
Ankara 2 Nolu Baro Başkanı: Kamu avukatlarının sorunları çözülecek
Ankara 2 Nolu Baro Başkanı: Kamu avukatlarının sorunları çözülecek
Millet İttifakı'na 2 parti daha katılıyor ittifakın adı da değişiyor
Millet İttifakı'na 2 parti daha katılıyor ittifakın adı da değişiyor
Türkiye-Ermenistan ilişkileri normalleşiyor
Türkiye-Ermenistan ilişkileri normalleşiyor

Bu Habere Tepkiniz

Üst öğrenimin bitirmesi halinde zam ve tazminata dair Danıştay'dan yeni karar!

Üst öğrenimin bitirmesi halinde zam ve tazminata dair Danıştay'dan yeni karar!

Üst öğrenimi bitiren kamu personelinin özlük hakları değişir mi? Danıştay'dan yeni karar
Görevine dönen KİT personelinin maaşı nasıl ödenir?

Görevine dönen KİT personelinin maaşı nasıl ödenir?

Danıştay: Görevine dönen sözleşmeli personelin maaşı, faizi ile birlikte ödenir
Her ayın 15'inde Memurlara özel yüzde 15 ekstra indirim

Her ayın 15'inde Memurlara özel yüzde 15 ekstra indirim

https://www.kitapsec.com/Konu/Memurlara-Ozel-15-indirim.html
Türkiye'de en çok atıf yapılan 10 bin akademisyen

Türkiye'de en çok atıf yapılan 10 bin akademisyen

Türkiye'de en çok atıf alan ve H index'i en yüksek 10.000 akademisyen (2022 Versiyon 1)
2022 MEB EKYS sınav paketi yayında

2022 MEB EKYS sınav paketi yayında

https://sinav.memurlar.net/
20 bin sağlık personeli alımında branş dağılımı belli oldu

20 bin sağlık personeli alımında branş dağılımı belli oldu

20 bin sağlık personeli alımında branş dağılımları açıklıyoruz...
Öğretim üyesi ilanındaki ek koşullara iptal kararı

Öğretim üyesi ilanındaki ek koşullara iptal kararı

Danıştay Sekizinci Dairesi, üniversite tarafından ilan edilen öğretim üyesi kadrolarında yer alan şartlar için YÖK onayı gerekmediği, kadronun ihtiyaca binaen yayımlanıp yayımlanmadığının hukuki olarak ortaya konulması gerektiğine hükmetti!
Araştırma görevlisi alımında ÖYP geri gelmeli mi?

Araştırma görevlisi alımında ÖYP geri gelmeli mi?

Devlet yükseköğretim kurumlarımızda araştırma görevlisi alımlarında kayırmacılığın sona ermesi için öğretim üyesi yetiştirme programı bir çözüm olarak yeniden masaya yatırılmalı!
Danıştay, 'KPSS Tercih Kılavuzu ile şart getirilemez' görüşünü yineledi

Danıştay, 'KPSS Tercih Kılavuzu ile şart getirilemez' görüşünü yineledi

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, yönetmelikte yer almayan bir şartın 2017/1 KPSS tercih kılavuzunda yer almasını hukuka aykırı buldu
Sayıştay, büyükşehir belediyelerinin 'personel' karnesini çıkardı

Sayıştay, büyükşehir belediyelerinin 'personel' karnesini çıkardı

Sayıştay Başkanlığı belediyelerin 2020 yılı denetim raporlarını kamuoyuyla paylaştı
İstifa talebi kabul edilmeyen 4/B'li hemşire ne yapabilir?

İstifa talebi kabul edilmeyen 4/B'li hemşire ne yapabilir?

Personel eksikliği sebebiyle istifası kabul edilmeyen hemşire ne yapabilir?
Tapu ve Kadastro 407 sözleşmeli personel alacak

Tapu ve Kadastro 407 sözleşmeli personel alacak

Tapu ve Kadastro 407 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 7 Ocak 2022.
Anadolu Parsı ilk kez bu kadar net görüntülendi

Anadolu Parsı ilk kez bu kadar net görüntülendi

Anadolu Parsı termal kameralar ile ilk kez çok net olarak görüntülendi.
Milli Saraylar İdaresi 203 sözleşmeli personel alacak

Milli Saraylar İdaresi 203 sözleşmeli personel alacak

Milli Saraylar İdaresi 203 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 24 Aralık 2021.
2022 kehanetleri korkunç!

2022 kehanetleri korkunç!

Tarihin en büyük kahinlerinden olan Baba Vanga, 2021'nin bitimine sayılı günler kala yeniden gündeme geldi. Baba Vanga'nın 2022 kehanetleri okuyanları şok etti.