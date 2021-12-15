FETÖ sanığı eski subaya 6 yıl 3 ay hapis cezası
Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik davada yargılanan eski üsteğmene 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 15 Aralık 2021 14:46
2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık Sedat S, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi ile bağlandı, sanık avukatı duruşmada hazır bulundu.
Sanık, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, herhangi bir terör örgütüyle bağlantısının bulunmadığını öne sürdü.
Duruşma savcısı, sanığın örgütün "mahrem imam"larınca ankesörlü hatla aranarak iletişim sağladığı ve örgüt evinde kaldığını belirterek, cezalandırılmasını talep etti.
Mahkeme heyeti, sanığa "silhalı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız