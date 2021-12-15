20 bin sözleşmeli sağlık personeli alımı için kılavuz açıklaması
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca geçtiğimiz günlerde 20 bin sözleşmeli sağlık personeli için kılavuzun ÖSYM'ye gönderildiğini duyurmuştu. ÖSYM Başkanı Halis Aygün konuya ilişkin bir açıklama yaptı.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 15 Aralık 2021 14:53
ÖSYM Başkanı twitter hesabından; Değerli adaylarımız, Sağlık Bakanlığının 20.000 sözleşmeli sağlık personeli alımına ilişkin kılavuz çalışmalarımız tamamlanmak üzere. Yarın kılavuzu yayımlayacağız ve tercih sürecini başlatacağız. Sizlere ve sağlık camiasına şimdiden hayırlı olmasını diliyorum. Mesajını paylaştı.
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