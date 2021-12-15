İTÜ Ayazağa Yerleşkesi, dünyanın en yeşil kampüsleri arasında

İTÜ'den yapılan açıklamaya göre, Ayazağa Yerleşkesi, dünyanın seçkin üniversitelerinin kampüslerinin yeşil ve sürdürülebilirlik açısından değerlendirildiği UI GreenMetric sıralamasında 57. sırada yer aldı. Ayrıca Türkiye'den ilk 100'e giren 3 üniversite arasında birinciliğini korudu.

İTÜ bu başarısıyla sıralamada beşinci kez Türkiye birinciliğini elde etmeyi başardı.

2021 UI GreenMetric altyapı, enerji, iklim değişikliği, geri dönüşüm, su kaynakları, ulaşım ve eğitim alanlarında değerlendirme yapıyor.