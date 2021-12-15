Müdür yardımcısı, sendika başkanı ve temsilcisi tarafından darbedildi

Dolar'da yeni zirve: 14,77 TL
Dolar'da yeni zirve: 14,77 TL
Trafik sigortası 375TL'den başlayan fiyatlarla
Trafik sigortası 375TL'den başlayan fiyatlarla
İlkokulda öğrencilere tacizde bulunduğu iddia edilen öğretmen tutuklandı
İlkokulda öğrencilere tacizde bulunduğu iddia edilen öğretmen tutuklandı
TÜİK Başkanı ilk kez konuştu! İşte bilinmeyen fiyat derleme yöntemi
TÜİK Başkanı ilk kez konuştu! İşte bilinmeyen fiyat derleme yöntemi
Kamuya 517 şehit yakını, gazi ve gazi yakını ataması yapıldı
Kamuya 517 şehit yakını, gazi ve gazi yakını ataması yapıldı
İstanbul'da suya zam
İstanbul'da suya zam
Asgari ücreti 4 bin liranın üstüne çıkaracak formüller çalışılıyor
Asgari ücreti 4 bin liranın üstüne çıkaracak formüller çalışılıyor
Bakan Nebati'den iş adamlarına çağrı: 100'er milyon dolar bozdurun
Bakan Nebati'den iş adamlarına çağrı: 100'er milyon dolar bozdurun
20 bin sözleşmeli sağlık personeli alımı için kılavuz açıklaması
20 bin sözleşmeli sağlık personeli alımı için kılavuz açıklaması
Elazığ öğretmenevi depremden bu yana kullanılamaz halde
Elazığ öğretmenevi depremden bu yana kullanılamaz halde
Adli ve idari yargı hakim savcı sınav giriş yerleri açıklandı
Adli ve idari yargı hakim savcı sınav giriş yerleri açıklandı
Türkiye Kamu-Sen, ek zam ve refah payı talep etti
Türkiye Kamu-Sen, ek zam ve refah payı talep etti
8 kamu kurumu 803 personel almak için ilana çıktı
8 kamu kurumu 803 personel almak için ilana çıktı
Vakalar 61 ilde azaldı, 20 ilde arttı! Vakaların en çok azaldığı iller
Vakalar 61 ilde azaldı, 20 ilde arttı! Vakaların en çok azaldığı iller
Numan Kurtulmuş'tan 'Ekonomik OHAL' iddiasına yanıt
Numan Kurtulmuş'tan 'Ekonomik OHAL' iddiasına yanıt
TTB, bugün iş bıraktı... Peki memurlar iş bırakabilir mi?
TTB, bugün iş bıraktı... Peki memurlar iş bırakabilir mi?
Bankaların emeklilere vereceği promosyon ücretleri belli oldu
Bankaların emeklilere vereceği promosyon ücretleri belli oldu
Herkesin merak ettiği 'yeni ekonomik model'in detayları!
Herkesin merak ettiği 'yeni ekonomik model'in detayları!
Kamu işçisinin ikramiye tutarları belli oldu
Kamu işçisinin ikramiye tutarları belli oldu
50 ilde otomobil stokçularına operasyon: 51 kişiye gözaltı
50 ilde otomobil stokçularına operasyon: 51 kişiye gözaltı
Vaka haritası açıklandı: Çanakkale'de zirvede
Vaka haritası açıklandı: Çanakkale'de zirvede
Ekonomi Danışmanı yeni modeli sundu: Kur avantajıyla yatırım
Ekonomi Danışmanı yeni modeli sundu: Kur avantajıyla yatırım
Sahte içkiden ölen kişi sayısı 12'ye yükseldi, 10 kişi yoğun bakımda
Sahte içkiden ölen kişi sayısı 12'ye yükseldi, 10 kişi yoğun bakımda
Asgari ücrete prim dopingi geliyor
Asgari ücrete prim dopingi geliyor
56 asker, komutanlarını CİMER'e şikayet ettikten sonra TSK'dan ihraç edildi
56 asker, komutanlarını CİMER'e şikayet ettikten sonra TSK'dan ihraç edildi
Yargının yükü hafifleyecek...Arabuluculuk benzeri yeni sistem geliyor
Yargının yükü hafifleyecek...Arabuluculuk benzeri yeni sistem geliyor
'Ocak ayında 15 bin öğretmen ataması gerçekleştirilecek'
'Ocak ayında 15 bin öğretmen ataması gerçekleştirilecek'
Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanlığı adaylığına yeşil ışık
Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanlığı adaylığına yeşil ışık
2. sınıf emniyet müdürü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
2. sınıf emniyet müdürü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
Bakan Kasapoğlu duyurdu: Burs ve kredi başvuru sonuçları açıklandı
Bakan Kasapoğlu duyurdu: Burs ve kredi başvuru sonuçları açıklandı
'İsmi bilinmeyen Covid-19 aşısı' iddialarına ilişkin açıklama
'İsmi bilinmeyen Covid-19 aşısı' iddialarına ilişkin açıklama
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Müdür yardımcısı, sendika başkanı ve temsilcisi tarafından darbedildi

Esenyurt'taki Halil Fahri Orman İlkokulu ve Ortaokulu'nda görev yapan müdür yardımcısı Kemal Çal, iddiaya göre 2 hafta önce darbedildi. Çal, hala yaşananların etkisinde olduğuna dikkat çekerken, Eğitim-Bir-Sen Genel Sekreteri Latif Selvi de yaşanan olayı kınadığını belirterek, 'Bu yapılan okulları şiddete bulaştırma girişimi olarak değerlendirilmelidir. Eğitimciler adına faaliyet yaptığını söyleyen bir yapının çetevari yaklaşımla bir baskın düzenlemesi iğrençliğin en kötüsüdür' dedi.

Kaynak : DHA
Eklenme : 15 Aralık 2021 15:59
Yazdır
[X] Videoyu Kapat

2 Aralık'ta, müdür yardımcısı olarak görev yaptığı Halil Fahri Orman İlkokulu ve Ortaokulu'nda Türk Eğitim-Sen Şube Başkanı ve ilçe temsilcisi tarafından darbedilen Kemal Çal'ın uğradığı saldırıyla ilgili Eğitimciler Birliği Sendikası (Eğitim-Bir-Sen) Genel Sekreteri Latif Selvi, beraberindeki üyelerle açıklamalarda bulundu. Basın açıklamasına Kemal Çal da katıldı. Çal, sendikal faaliyetlerde bulunmak için okula gelen kişileri, idari izin almadıkları için uyardığında darbedildiğini, olayın ardından sendika olarak hem Esenyurt Kaymakamlığı'na hem de İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne suç duyurusunda bulunulduğunu söyledi. Eğitim-Bir-Sen Genel Sekreteri Latif Selvi ise 'Ülkenin en hassas tavır takınması gerektiği yer olan okullarımızda şiddetin ve şiddete dair yaklaşımların, hakaretlerin, küfürlerin ve darp uygulamasının bir öğretmen arkadaşımıza yapılması, saldırgan tavırlar sergilemeleri çok iğrenç bir şey. Biz her şeyin hukuk içerisinde yürütülmesini isteriz' dedi.

'YAŞANAN OLAYIN HALA ETKİSİNDEYİM?

Yaşanan olayın hala etkisinde olduğunu söyleyen müdür yardımcısı Kemal Çal, bu süreçte psikolojik olarak çok yıprandığını söyledi. Çal, 'Arkadaşlar güya sendikal faaliyet kapsamında okul idaresine herhangi bir bildirimde bulunma nezaketinde bile bulunmadan öğretmenler odasına girmişler. Durumu okul müdürümüze bildirmek için gittiğim zaman okul müdürümüz de kendisiyle ilgili yapılan kötü konuşmalara şahit olduğu için öğretmenler odasına gitmiş. Ben de gittiğimde gördüğüm hakaret ve tehditler karşısında yapılanın yanlış olduğunu, kendileriyle bir problem olmadığını, yapılanın yanlış olduğunu söyledim. Sonra hep beraber üzerime yürüdüler, ben odadan çıktım' diye konuştu.

YERE DÜŞMEME RAĞMEN ŞİDDETE DEVAM ETTİLER

Kendi odasına doğru giderken, diğer sendika üyelerinin odasına girmeye çalıştıklarını da belirten Çal, 'Okul müdürümüz odadan çıkmamamı söyledi. Ben mutfağa gittiğimde içeride daha büyük gürültüler duyduğum zaman, içeriye girdiğim. Kendi sendika üyeleri arkadaşımıza hakaret ettiklerini, elle iteklediklerini, beraber geldikleri üyelere 'çıkarın bunu buradan' diye talimat verdiklerini, okul müdürümüze 'senin gibi döneklerle, fırıldaklarla işimiz olmaz' dediklerinde yine yapılanların yanlış olduğunu söylediğimde toplu olarak bana saldırdılar. Yere düşmeme rağmen, kendilerine göre nefsi müdafaa kapsamında yine yere düşmüş bir öğretmene şiddet uyguladılar? ifadelerini kullandı.

YAPILANLARI KINIYORUM; GECEMİ GÜNDÜZÜMÜ ÖĞRENCİLERİM İÇİN HARCIYORUM

Yaşanan olayı kınadığını dile getiren Çal, 'Ben bir öğretmenim. Gecemi gündüzümü bin 800 öğrenciye tek başına müdür yardımcılığı yaparak sağlamaya çalışıyorum. Bu kadar yükümün arasında bir de güya eğitimci kimlikli kişilerden böyle bir tavır gördüğüm için gerçekten mesleğim adına üzülüyorum' dedi.

ŞİKAYETÇİ OLDUM

Polisi kendisinin aradığını söyleyen Çal, 'Gelen polislerle birlikte hastaneye darp raporu almaya gittim, arkasından karakola giderek şikayetçi oldum. Görüntüleri ilgili birimlere teslim ettim. İdari olarak da okulumuz gerekli süreci başlattı. Bundan sonraki süreci bekliyoruz' diye konuştu.

OLAYI DUYDUĞUMUZDA KANIMIZ DONDU; ŞİDDETİN HEPSİ KÖTÜ

Eğitim-Bir-Sen Genel Sekreteri Latif Selvi, olayı duyduğunda kanının donduğunu belirterek, 'Zaman zaman şiddet olaylarıyla karşılaştığımız oluyordu ama bunların çoğu eğitim öğretimin içinden olmayan kişilerden gelen saldırgan tavırlardı. Şiddetin hepsi çirkin ve kötüdür. Eğitimci kimliğini taşıyan, eğitimciler adına faaliyet yaptığını söyleyen bir yapının çete vari yaklaşımla bir baskın düzenlemesi iğrençliğin en kötüsüdür' dedi.

HAD BİLDİRMEK İÇİN HUKUKSUZ YÖNTEMLERE BAŞVURMAYI TERCİH ETMEYİZ

Herkesi aynı şekilde kıymetli olarak gördüklerini dile getiren Selvi, sözlerini şöyle sürdürdü:

'Ülkenin en hassas tavır takınması gerektiği yer olan okullarımızda şiddetin ve şiddete dair yaklaşımların, hakaretlerin, küfürlerin ve darp uygulamasının bir öğretmen arkadaşımıza yapılması, saldırgan tavırlar sergilemeleri çok iğrenç bir şey. Bu iğrençlikleri yapanlar yanlarına kar kalır zannetmesinler, kimse bu çetelerden çekinmez. Had bildirmek için hukuksuz yöntemlere başvurmayı tercih etmeyiz. Biz her şeyin hukuk içerisinde yürütülmesini isteriz.?

KAPAT [X]

HAKSIZLIĞA TAHAMMÜL GÖSTEREMEYİZ

Selvi, 'Eğitim-Bir-Sen; üyesi olsun, olmasın bir tek eğitim çalışanın, öğrencinin uğramış olduğu haksızlığa asla tahammül göstermez ve onlarla sonuna kadar mücadele eder. Bizim herkesten beklediğimiz şudur, ülke insanları birbirleriyle kenetlendiği zaman sorunlarını çözer. Bizler eğitim adına faaliyetlerde bulunuyoruz pek çok sendika, dernek, vakıf, faaliyette bulunuyor. Bunların faaliyetlerini de sivil alandan eğitim öğretimin geleceğine faydalar sağlamasını ümit ederim. Ancak çeteleşmek suretiyle baskınlar düzenlemeye kalkmaları geçmişte anılmasını istemediğimiz şiddet ortamlarını çağrıştırır. Bu iğrençliklere asla müsaade edilmemeli' diye konuştu.

BU YAPILAN OKULLARI ŞİDDETE BULAŞTIRMA GİRİŞİMİDİR

Bu olayın sonuna kadar takipçisi olacaklarına dikkat çeken Selvi, 'Bu yapılan okulları şiddete bulaştırma girişimi olarak değerlendirilmeli. Bunun sonuna kadar takipçisi olacağız. Bu tür yaklaşımları bu okullara sokmayacağız. Herkes eğitim alma özgürlüğüne, hakkına sahip olduğu gibi eğitim çalışanları da özgürce hizmetlerini yapabilmelidir. Fikri ayrılıklar olabilir, farklı düşüncelerde farklı sendikalarda olabilirler ama hepimizin ortak paydası eğitim öğretimin geleceğidir. Bu tür davranışlar eğitim öğretimin geleceğine kast etmek anlamına gelir. Buna asla müsaade edilmemelidir. Hangi çetelerin öğrencileri provoke ederek, hangi çetelerin öğretmenler arasına ayrımcılık sokarak okulları şiddet merkezine dönüştürdükleri yılları biz yaşadık. Bu yılların tekrar geri getirilmesi girişimlerine asla fırsat verilmemelidir. Bunlarla mücadelemiz sonuna kadar sürecektir. Kimsenin çeteleşmesine, kabadayılaşmasına fırsat vermeyiz. Biz hukukun üstünlüğü çerçevesinde memleketimizde kaos üretmenin paydaşı değil, huzuru, sükuneti, hizmeti öne çıkaran bir anlayışı yeşertmek isteriz' ifadelerini kullandı.

Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız
İlkokulda öğrencilere tacizde bulunduğu iddia edilen öğretmen tutuklandı
İlkokulda öğrencilere tacizde bulunduğu iddia edilen öğretmen tutuklandı
Aksaray'da 'köpek yumurtaları yedi' kavgasının gerginliği sürüyor
Aksaray'da 'köpek yumurtaları yedi' kavgasının gerginliği sürüyor
Öğretmen eşini bıçaklayarak öldüren kocanın akıl sağlığı yerinde
Öğretmen eşini bıçaklayarak öldüren kocanın akıl sağlığı yerinde
Belediyeye giren maskeli şüpheli 3 dizüstü bilgisayar çaldı
Belediyeye giren maskeli şüpheli 3 dizüstü bilgisayar çaldı
İnternete nüfuz eden dolandırıcıların yeni tuzağı: e-posta linki
İnternete nüfuz eden dolandırıcıların yeni tuzağı: e-posta linki
Bursa'da koronavirüse yakalanan 6,5 aylık hamile kadın hayatını kaybetti
Bursa'da koronavirüse yakalanan 6,5 aylık hamile kadın hayatını kaybetti

Bu Habere Tepkiniz

Üst öğrenimin bitirmesi halinde zam ve tazminata dair Danıştay'dan yeni karar!

Üst öğrenimin bitirmesi halinde zam ve tazminata dair Danıştay'dan yeni karar!

Üst öğrenimi bitiren kamu personelinin özlük hakları değişir mi? Danıştay'dan yeni karar
Görevine dönen KİT personelinin maaşı nasıl ödenir?

Görevine dönen KİT personelinin maaşı nasıl ödenir?

Danıştay: Görevine dönen sözleşmeli personelin maaşı, faizi ile birlikte ödenir
Her ayın 15'inde Memurlara özel yüzde 15 ekstra indirim

Her ayın 15'inde Memurlara özel yüzde 15 ekstra indirim

https://www.kitapsec.com/Konu/Memurlara-Ozel-15-indirim.html
Türkiye'de en çok atıf yapılan 10 bin akademisyen

Türkiye'de en çok atıf yapılan 10 bin akademisyen

Türkiye'de en çok atıf alan ve H index'i en yüksek 10.000 akademisyen (2022 Versiyon 1)
2022 MEB EKYS sınav paketi yayında

2022 MEB EKYS sınav paketi yayında

https://sinav.memurlar.net/
20 bin sağlık personeli alımında branş dağılımı belli oldu

20 bin sağlık personeli alımında branş dağılımı belli oldu

20 bin sağlık personeli alımında branş dağılımları açıklıyoruz...
Öğretim üyesi ilanındaki ek koşullara iptal kararı

Öğretim üyesi ilanındaki ek koşullara iptal kararı

Danıştay Sekizinci Dairesi, üniversite tarafından ilan edilen öğretim üyesi kadrolarında yer alan şartlar için YÖK onayı gerekmediği, kadronun ihtiyaca binaen yayımlanıp yayımlanmadığının hukuki olarak ortaya konulması gerektiğine hükmetti!
Araştırma görevlisi alımında ÖYP geri gelmeli mi?

Araştırma görevlisi alımında ÖYP geri gelmeli mi?

Devlet yükseköğretim kurumlarımızda araştırma görevlisi alımlarında kayırmacılığın sona ermesi için öğretim üyesi yetiştirme programı bir çözüm olarak yeniden masaya yatırılmalı!
Danıştay, 'KPSS Tercih Kılavuzu ile şart getirilemez' görüşünü yineledi

Danıştay, 'KPSS Tercih Kılavuzu ile şart getirilemez' görüşünü yineledi

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, yönetmelikte yer almayan bir şartın 2017/1 KPSS tercih kılavuzunda yer almasını hukuka aykırı buldu
Sayıştay, büyükşehir belediyelerinin 'personel' karnesini çıkardı

Sayıştay, büyükşehir belediyelerinin 'personel' karnesini çıkardı

Sayıştay Başkanlığı belediyelerin 2020 yılı denetim raporlarını kamuoyuyla paylaştı
İstifa talebi kabul edilmeyen 4/B'li hemşire ne yapabilir?

İstifa talebi kabul edilmeyen 4/B'li hemşire ne yapabilir?

Personel eksikliği sebebiyle istifası kabul edilmeyen hemşire ne yapabilir?
Tapu ve Kadastro 407 sözleşmeli personel alacak

Tapu ve Kadastro 407 sözleşmeli personel alacak

Tapu ve Kadastro 407 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 7 Ocak 2022.
Anadolu Parsı ilk kez bu kadar net görüntülendi

Anadolu Parsı ilk kez bu kadar net görüntülendi

Anadolu Parsı termal kameralar ile ilk kez çok net olarak görüntülendi.
Milli Saraylar İdaresi 203 sözleşmeli personel alacak

Milli Saraylar İdaresi 203 sözleşmeli personel alacak

Milli Saraylar İdaresi 203 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 24 Aralık 2021.
2022 kehanetleri korkunç!

2022 kehanetleri korkunç!

Tarihin en büyük kahinlerinden olan Baba Vanga, 2021'nin bitimine sayılı günler kala yeniden gündeme geldi. Baba Vanga'nın 2022 kehanetleri okuyanları şok etti.