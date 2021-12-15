Fahiş fiyat denetimlerinde 30 işletme hakkında yasal işlem başlatıldı

İnegöl Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, özellikle gıda ve temizlik ürünlerinde fiyat artışlarının önüne geçmek için denetimlerini sıklaştırdı.

Ekipler, etiket ile kasa fiyatlarının kontrollerini yaparak güncel fiyatları kayıt altına alıyor. Bu kapsamda daha önce yapılan denetimlerde tutulan kayıtlar ile güncel fiyatlar karşılaştırılarak fahiş fiyat artışı belirlenen 30 işletmenin belgeleri, yasal işlem için Ticaret İl Müdürlüğüne sevk edildi.

Diğer yandan, raf ile kasa fiyatları arasında fiyat farklılıkları bulunduğu tespit edilen 19 işletmeye, aldatıcı ya da standart dışı fiyat etiket tarifesi uygulayan 14 işletmeye ve satışa sunduğu ürünlerde fiyat etiketi bulundurmayan semt pazarı esnafına idari para cezası uygulandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, fahiş fiyatlarla ilgili denetimlerinin süreceğini bildirdi.

Vatandaşın mağduriyetini önlemeyi amaçladıklarını belirten Taban, "Bu doğrultuda tüm ekiplerimizle süreç sonlanana dek denetimlerimiz aralıksız sürecek. İnşallah en kısa sürede el birliği ile bu zorlu günleri de atlatacağız, bundan şüphemiz yok ancak en fazla birlik olmamız gereken bu süreçte birileri şartları kendi lehine çevirmeye çalışıyorsa buna da müsaade etmeyeceğiz." ifadesini kullandı.