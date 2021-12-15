Bem-Bir-Sen ile Kocaeli Büyükşehir arasında SDS yüzde 120 oranından imzalandı

Bem-Bir-Sen'in 6. Dönem Toplu Sözleşmesi'nde elde ettiği en önemli kazanımlardan olan sosyal denge tazminatı oranının yüzde 100'den yüzde 120'ye çıkarılmasının akabinde, büyükşehirler arasında bir ilk olarak Kocaeli Büyükşehir Belediyesinde tavan orandan Sosyal Denge Sözleşmesi imzalandı.

Bem-Bir-Sen Genel Başkanı Levent Uslu, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Bem-Bir-Sen Kocaeli Şube Başkanı Faruk Zihni, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, Kocaeli Büyükşehir Belediyesinde görevli bürokratlar ve şube yönetiminin katılımıyla düzenlenen törende imzalanan Sosyal Denge Sözleşmesinden 2211 memur yararlanacak.

Törende konuşan Bem-Bir-Sen Genel Başkanı Levent Uslu, sözleşmenin bir milat olduğunu ifade ederek, "Bilindiği gibi 2022 ve 2023 yıllarını kapsayan 6. Dönem Toplu Sözleşmesi'nde sosyal denge tazminatının oranı yüzde 100'den 120'ye çıkarılmıştı. Birçok belediye bu çerçevede sosyal denge sözleşmelerini imzaladı, imzalıyor. Ancak Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile imzalayacağımız bu sözleşme, büyükşehirler adına örnek olacak bir sözleşmedir. Bu sözleşme ilk imzayı atan Kocaeli büyükşehir belediye başkanımız Sayın Tahir Büyükakın'dır. Bu zor şartlarda elini taşın altına koyan başkanımıza ve ekibine sendikamız, memurla ve memur aileleri adına teşekkür ediyorum" dedi.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ise, "Büyükşehir Belediyesi olarak çalışanlarımızla hep omuz omuza olduk. Onların haklarının verilmesi noktasında hiçbir zaman cimri davranmadık ve en iyisini yapmaya çalıştık. Her zaman emsal belediyeler arasında öncü, örnek olduk. Bu sözleşmede de bunu bir kez daha göstermiş olduk. Yapabileceğimizin en iyisini yapmak için gayret ettik. Sahadaki yüzümüz olan çalışanlarımız mutlu olmadan hizmetlerimizi verimli bir şekilde yerine getirmemiz mümkün değil. Bu bilinçle yaklaşıyoruz. Bu sözleşmenin emsal teşkil etmesini temenni ediyorum. Sendika temsilcilerimize de ayrıca teşekkür ediyorum. İş barışının sağlanması çok zor bir süreçtir. Huzuru her zaman sağladılar. Bu huzur da hizmetlerin kalitesine, şehrin mutluluğuna yansıyor. Emeği geçen herkese teşekkür ederim. Memurlarımıza hayırlı olsun" şeklinde konuştu.