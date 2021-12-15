Aksaray'da 'köpek yumurtaları yedi' kavgasının gerginliği sürüyor
Aksaray'da 3 gün önceki "köpek yumurtaları yedi" kavgasının gerginliği sürüyor, iki gurup birbirlerine ateş açtı. Olay yerine gelen polisler havaya ateş açarak iki gurubu durdurmaya çalışıyor.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 15 Aralık 2021 17:35
- Aksaray'da 3 gün önceki "köpek yumurtaları yedi" kavgasının gerginliği sürüyor, iki gurup birbirlerine ateş açtı. Olay yerine gelen polisler havaya ateş açarak iki gurubu durdurmaya çalışıyor.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız