Öğretmenler yarıyıl tatilindeki seminerlere resen mi katılacak?

Yeni sistemin detayları açıklandı, dolar 12,90 TL'ye geriledi
Yeni sistemin detayları açıklandı, dolar 12,90 TL'ye geriledi
Borsada işlemler ikinci kez durduruldu
Borsada işlemler ikinci kez durduruldu
ATO Başkanınından üyelerine çağrı: Fiyatları revize edelim
ATO Başkanınından üyelerine çağrı: Fiyatları revize edelim
Dövize endeksli mevduat sisteminde ayrıntılar belli oldu
Dövize endeksli mevduat sisteminde ayrıntılar belli oldu
Market ürünlerinin fiyatlarının düşmesi bekleniyor
Market ürünlerinin fiyatlarının düşmesi bekleniyor
İçişleri'nden evsizler ve sokak hayvanları için genelge
İçişleri'nden evsizler ve sokak hayvanları için genelge
Girişimci ve yenilikçi üniversiteler açıklandı
Girişimci ve yenilikçi üniversiteler açıklandı
Dolar düştü ilk indirim haberi geldi... Benzin ve motorine büyük indirim
Dolar düştü ilk indirim haberi geldi... Benzin ve motorine büyük indirim
İHA muhabiri Demir'den yeni açıklama: Fatma Şahin de azarlamış
İHA muhabiri Demir'den yeni açıklama: Fatma Şahin de azarlamış
Akaryakıt fiyatlarında 'ciddi düşüş' bekleniyor
Akaryakıt fiyatlarında 'ciddi düşüş' bekleniyor
Marketler fiyatları değiştirecek mi? Süte gelen indirim şaka gibi!
Marketler fiyatları değiştirecek mi? Süte gelen indirim şaka gibi!
İşçi, memur ve emeklinin zam oranları nasıl olacak?
İşçi, memur ve emeklinin zam oranları nasıl olacak?
Prof. Dr. Sipahi: Türkiye'de de kapanma olabilir
Prof. Dr. Sipahi: Türkiye'de de kapanma olabilir
Gram altın gün ortasında ne kadar oldu?
Gram altın gün ortasında ne kadar oldu?
Kamu çalışanlarına getirilen 'vergi istisnası' düzenlemesinin tam metni
Kamu çalışanlarına getirilen 'vergi istisnası' düzenlemesinin tam metni
İçişleri'ne bağlı olacak: Yerel suç önleme kurulu geliyor
İçişleri'ne bağlı olacak: Yerel suç önleme kurulu geliyor
10 maddede yeni finansal araçlar ve ekonomik tedbirler
10 maddede yeni finansal araçlar ve ekonomik tedbirler
Özel iletişim vergisi yüzde 36,2 oranında arttırıldı
Özel iletişim vergisi yüzde 36,2 oranında arttırıldı
Ceza kesilirken dikkat edilecek: Depoda malı olan herkes stokçu değil!
Ceza kesilirken dikkat edilecek: Depoda malı olan herkes stokçu değil!
BDDK'dan suç duyurusu: Kurdaki olumlu seyri manipüle etmeye çalışanlar var
BDDK'dan suç duyurusu: Kurdaki olumlu seyri manipüle etmeye çalışanlar var
'Yeni Türkiye Modeli ile kazanan taraf Türkiye olacak'
'Yeni Türkiye Modeli ile kazanan taraf Türkiye olacak'
Akaryakıta gelecek zamlar durduruldu
Akaryakıta gelecek zamlar durduruldu
Dövize endeksli mevduat sistemi nasıl işleyecek?
Dövize endeksli mevduat sistemi nasıl işleyecek?
Dolar 14 liranın altına geriledi
Dolar 14 liranın altına geriledi
6 ilde ve 1 üniversitede eğitime 1 gün ara verildi
6 ilde ve 1 üniversitede eğitime 1 gün ara verildi
'Asgari Geçim İndirimi' düzenlemesi yürürlükten kalkacak
'Asgari Geçim İndirimi' düzenlemesi yürürlükten kalkacak
Erdoğan'dan müjde... Üniversite öğrencilerinin bursuna zam yapıldı
Erdoğan'dan müjde... Üniversite öğrencilerinin bursuna zam yapıldı
Erdoğan'dan kamu çalışanlarına 'vergi istisnası' müjdesi
Erdoğan'dan kamu çalışanlarına 'vergi istisnası' müjdesi
Erdoğan, yeni ekonomi tedbirlerini açıkladı
Erdoğan, yeni ekonomi tedbirlerini açıkladı
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Ana sayfaÖğretmen Öğretmen haberleri

Öğretmenler yarıyıl tatilindeki seminerlere resen mi katılacak?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in açıklamaları gereğince ara tatilde, seminer dönemi dışında kalan zamanda, öğretmenler ÖBA ağındaki eğitimlere gönüllülük esasına göre katılabilecektir.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Eklenme : 21 Aralık 2021 14:00
Yazdır
Öğretmenler yarıyıl tatilindeki seminerlere resen mi katılacak?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, öğretmenler için ÖBAa ğı kurulduğunu belirtmişti. "Öğretmenler için ÖBA ağı kuruldu" , "Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi bu ay içinde TBMM'ye gelecek" ve "Bakan Mahmut Özer'in TBMM'deki konuşmasının tam metni" haberlerinde, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Öğretmen Bilişim Ağı'nı (ÖBA) kurduklarını belirtmiş ve "Bu platformu ilk kez 21 Ocak-7 Şubat 2022 tarihleri arasındaki iki haftalık tatilde uygulayacağız. Bu tarihler arasında öğretmenlerimizin mesleki gelişim eğitimlerini uzaktan eğitim olarak düzenleyeceğimizin müjdesini de buradan duyurmak isterim" demişti.

YAPILAN TÜM BU AÇIKLAMALARIN SATIRBAŞLARI İSE ŞUNLAR;

-Ara tatildeki seminer döneminde mesleki gelişim programları düzenlenecek.

-Öğretmenlerin eğitim seçeneklerini zenginleştirmek amacıyla Öğretmen Bilişim Ağı (ÖBA) kuruldu,

-Bu platformun ilk kez 21 Ocak-7 Şubat 2022'deki yarıyıl tatilinde kullanılacak,

-21 Ocak'tan itibaren "fikri mülkiyet hakları, korunmaya muhtaç çocukların eğitimi (rehberlik ve psikolojik danışmanlara yönelik), dijital becerilerin geliştirilmesi (öğretmenlerin uzaktan öğretim becerilerinin geliştirilmesi), etkinlik temelli ders tasarımı, kütüphane organizasyonu ve kullanımı, iklim değişikliği, ilk yardım, İngilizce öğretim becerilerinin geliştirilmesi" gibi eğitimler yer alacak.

-Yarıyıl tatilinde öğretmenlerimiz, hem tatillerini yapacak hem de istedikleri takdirde bu platforma girerek uzaktan eğitimle mesleki gelişimleri ve kişisel gelişimleri için sertifika alabilecek.

-Okul öncesinden sınıf ve branş öğretmenlerine kadar tüm öğretmenlerimize mesleki ve kişisel gelişimleri için her türlü destek verilecek.

-Özellikle mesleki gelişim programlarında yeni atanan öğretmenlere öncelik verilecek.

-Deneyimi 5 yılın altındaki öğretmenlere öncelik verilecek.

-Mesleki gelişim programları için yüz yüze ve uzaktan eğitim platformlarının tüm imkanlarını kullanılacak.

-Okullar artık öğretmenlerin talepleri doğrultusunda mesleki gelişim faaliyeti düzenleyebilecek

-Okullar, mesleki gelişim planları oluşturarak istedikleri eğitimleri, nedenini ve hedeflerini belirleyerek Bakanlığa bildirecek,

-Eğitimlerin bütçesini doğrudan okula aktarılacak.

KAPAT [X]

-Okullar ilk defa, öğretmenlerin taleplerini okulda yapılacak yüz yüze eğitimlerle doğrudan karşılayabilecek

-Kısa süreli öğretmen hareketlilik programını da başlayacak.

PEKİ, ARA TATİLDEKİ SEMİNER DÖNEMİ DIŞINDAKİ SEMİNERLERE ÖĞRETMENLER RESEN Mİ KATILACAK YOKSA GÖNÜLLÜLÜK MÜ ESAS ALINACAK?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in yukarıda linkini verdimiz haberlerdeki açıklamalarındaki; "yeni atanan öğretmenlere öncelik verilecek,", "Deneyimi 5 yılın altındaki öğretmenlere öncelik verilecek" ve "öğretmenlerimiz, hem tatillerini yapacak hem de istedikleri takdirde bu platforma girerek uzaktan eğitimle mesleki gelişimleri ve kişisel gelişimleri için sertifika alabilecek." açıklamalarına istinaden ara tatildeki seminer dönemi dışında öğretmenler bu eğitimlere katılımda gönüllülük esas alınacaktır diyebiliriz.

Ayrıca "MEB; Seminerlere katılmada gönüllülük esastır" haberimizde Milli Eğitim Bakanlığı seminerlere katılımda gönüllülük esas demiştir.

Aşağıdaki haberlerimizi de inceleyebilirseniz.

MEB, yarıyıl tatilindeki re'sen görevlendirmede, ailevi durumları dikkate almalı!

Mesai saatleri içinde yada dışında resen hizmet içi eğitim ve seminer görevi verilebilir mi?

Hizmetiçi eğitim faaliyetlerine resen görevlendirme yapılabilir mi?

Ahmet KANDEMİR

Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız
Vefakar öğretmen öğrencilerini yalnız bırakmıyor
Vefakar öğretmen öğrencilerini yalnız bırakmıyor
Öğrencilere okulu sevdirmek için derse palyaço kıyafetiyle giriyor
Öğrencilere okulu sevdirmek için derse palyaço kıyafetiyle giriyor
Öğrencilerini kırmadı, sınıfta harmandalı oynadı
Öğrencilerini kırmadı, sınıfta harmandalı oynadı
Zarar gören minyatür eserleri Hakan öğretmen restore ediyor
Zarar gören minyatür eserleri Hakan öğretmen restore ediyor
MEB, yarıyıl tatili mazerete bağlı yer değiştirme duyurusu yayımladı
MEB, yarıyıl tatili mazerete bağlı yer değiştirme duyurusu yayımladı
Otomobiliyle uçuruma yuvarlanan okul müdürü yaralandı
Otomobiliyle uçuruma yuvarlanan okul müdürü yaralandı

Bu Habere Tepkiniz

Öğretmenler yarıyıl tatilindeki seminerlere resen mi katılacak?
Öğretmenler yarıyıl tatilindeki seminerlere resen mi katılacak?
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in açıklamaları gereğince ara tatilde, seminer dönemi dışında kalan zamanda, öğretmenler ÖBA ağındaki eğitimlere gönüllülük esasına göre katılabilecektir.
HAGB cezası alan bir kişi polis, bekçi ve asker olabilir mi?
HAGB cezası alan bir kişi polis, bekçi ve asker olabilir mi?
Hakkında taksirli suçtan HAGB kararı verilen kişi polis, asker, bekçi olabilir mi?
2022 MEB EKYS sınav paketi yayında
2022 MEB EKYS sınav paketi yayında
https://sinav.memurlar.net/
Polis adaylığına başvuru şartlarında değişiklik yapıldı
Polis adaylığına başvuru şartlarında değişiklik yapıldı
POMEM'lere giriş şartlarını düzenleyen yönetmelikte değişiklik yapıldı.
2022 yılı gelir vergisi oranları yayımlandı
2022 yılı gelir vergisi oranları yayımlandı
2022 yılında çalışanlar için gelir vergisi oranları 21 Aralık tarihli ve 31696 sayılı Resmi Gazetede yayımlandı.
Danıştay İDDK Maliye personelinin 24 saat esasına göre çalıştırılmasında son noktayı koydu!
Danıştay İDDK Maliye personelinin 24 saat esasına göre çalıştırılmasında son noktayı koydu!
Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Gelir İdaresi Başkanlığı taşra teşkilatınca yürütülen denetim ve tahsilata ilişkin çalışmaların 24 saat çalışma esasına göre yapılabileceğine ilişkin hükmün hukuka uygun olduğuna karar verdi.
Yönetmelik değişikliği de akademideki kişiye özel ilanları engelleyemiyor!
Yönetmelik değişikliği de akademideki kişiye özel ilanları engelleyemiyor!
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından öğretim üyesi kadrolarında kişiye özel şartları engelleyen yönetmelik değişikliği üniversiteler tarafından dikkate alınmamaya devam ediyor!
YÖK, bölüm eşdeğerlik tablosunu güncelledi
YÖK, bölüm eşdeğerlik tablosunu güncelledi
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, kamudaki bürokratik iş ve işlemler ile adayların bireysel eşdeğerlik yazısı taleplerinin azaltılması amacıyla hazırlanan bölüm eşdeğerlikleri tablosunda güncelleme yapıldığını duyurdu!
Şartları taşımayan müdürden hangi halde maaş farkları istenmez?
Şartları taşımayan müdürden hangi halde maaş farkları istenmez?
Danıştay 12. Dairesi, gerekli şartları taşımadığı halde müdür kadrosuna atanan ve bilahare başka kadroya atanan ilgiliden müdürlük dönemine ilişkin maaş farkının istenmesini hukuka aykırı bulan mahkeme kararını onadı.
KPSS'de peçeteye yazı yazmak sınavı geçersiz kılar mı?
KPSS'de peçeteye yazı yazmak sınavı geçersiz kılar mı?
Danıştay 12. Dairesi, yapılan 2017 Kamu Personeli Seçme Sınavına giren davacının, sınav esnasında peçeteye yazı yazmak suretiyle sınav kuralını ihlal ettiği gerekçesi ile sınavının iptalini hukuka aykırı bulan kararı onadı.
Bakan Bilgin'den memur zammı, AGİ ve emekli maaşı açıklaması
Bakan Bilgin'den memur zammı, AGİ ve emekli maaşı açıklaması
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin "4 bin 250 liranın içerisinde de AGİ var. Verdiğimiz asgari ücret içerisinde bu AGİ desteği artık herkese var. Oransal olarak asgari ücrete yansıdı. Asgari ücretli olmayanlar için AGİ uygulaması devam edecek. Daha yukarda maaş alanlar için pozitif bir destek olarak değerlendirebilir. Emeklilerimiz çok önemli. Düşük gelirli emeklileri gözeten bir düzenleme yapacağız. Bundan sonra yapacağımız çalışma bütün emekli gruplarına yansıyacak" açıklamasında bulundu
Kültür ve Turizm Bakanlığı 15 uzman yardımcısı alacak
Kültür ve Turizm Bakanlığı 15 uzman yardımcısı alacak
Kültür ve Turizm Bakanlığı 15 uzman yardımcısı alacak. Son başvuru 22 Ocak 2022.
İşçi, memur ve emeklinin zam oranları nasıl olacak?
İşçi, memur ve emeklinin zam oranları nasıl olacak?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, Kanal7 Ankara Temsilcisi ve Haber7 Yazarı Mehmet Acet'in sorularını yanıtladı. Acet, bugünkü yazısında Bilgin'in beklenen zam oranlarına ilişkin yaptığı açıklamaları yazdı.
Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği 26 personel alacak
Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği 26 personel alacak
Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği 26 personel alacak. Son başvuru tarihi 31 Aralık 2021.
10 maddede yeni ekonomik tedbirler
10 maddede yeni ekonomik tedbirler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamaya göre kurdaki dalgalanmayı durdurarak nispi bir istikrarı sağlamak için serbest piyasa ekonomisi kuralları çerçevesinde yeni araçlar devreye alınacak.