Ermenistan'la normalleşme sürecinde özel temsilci Serdar Kılıç oldu
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: (Ermenistanla normalleşme) "Eski Washington Büyükelçimiz Serdar Kılıç'ı özel temsilci olarak görevlendireceğiz"
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 15 Aralık 2021 20:49
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki temaslarından sonra basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, (Ermenistanla normalleşme) "Eski Washington Büyükelçimiz Serdar Kılıç'ı özel temsilci olarak görevlendireceğiz" dedi.
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