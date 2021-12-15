Türkiye'nin ilk pedagogu Meliha Nebigil hayatını kaybetti

Türkiye'nin ilk pedagogu olan, Meliha Nebigil dün İstanbul'da hayatını kaybetti

MELİHA NEBİGİL KİMDİR?

Dr. Ali Fuat Nebigil'in eşi, Kalp Damar Cerrahı Yrd. Doç. Dr. Melih Nebigil, Sibel Nebigil ve Canan Nebigil'in anneleri olan Meliha Nebigil Erzurum'da doğmuş ve öğretmen olmuştu. Nene Hatun'un öğrencilerinden olan Meliha Nebigil, İstanbul'da yaşamını sürdürüyordu.

Sözcü'den Ali Ekber Ertürk'ün haberine göre, merhume için çocukları ve yakınlarının verdikleri ilan şöyle:

"Öğretmen, pedagog, ressam. İyi bir eş, iyi bir anne, iyi bir eğitmen, öğreten! Yardımsever, milletini devletini seven, sevdiren, çalışkan, özverili, dürüst cesur insan! Bilimi, ahlakı, dürüst olmayı, kültürü ve dini, doğrulardan vazgeçmemeyi, okumayı, yazmayı, anlamayı öğrettin! Hep şükranla anacağız! Allah rahmet eylesin, mekanın cennet, ruhun şad olsun! Işıklarda uyu.'