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'İstanbul Deprem Raporu' açıklandı

Rapor, İBB Meclisi Deprem ve Doğal Afetler Komisyonu tarafından İBB, STK temsilcileri, meslek odaları ve akademisyen görüşlerine başvurularak hazırlandı

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 15 Aralık 2021 21:04
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'İstanbul Deprem Raporu' açıklandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi Deprem ve Doğal Afetler Komisyonu Başkanı Kadem Ekşi, AK Parti döneminde 1 milyar 12 milyon lira olan İBB'nin deprem bütçesinin 2022 yılı için 492 milyon lira olarak belirlendiğini söyledi.

İBB Meclis toplantısı, Yenikapı Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezinde, Meclis 2. Başkanı Ömer Faruk Kalaycı başkanlığında gerçekleştirildi.

Meclis toplantısında gündem maddeleri öncesi İBB Meclisi Deprem ve Doğal Afetler Komisyonu tarafından hazırlanan "İstanbul Deprem Raporu" sunuldu.

Sunumu yapan komisyon başkanı Kadem Ekşi, raporu 4 aylık çalışmayla, İBB'nin ilgili birimleri, STK temsilcileri, meslek odaları ve akademisyenlerden oluşan 64 kişinin görüşüne başvurarak hazırladıklarını kaydetti.

CHP'li İBB yönetiminin deprem ve kentsel dönüşüm çalışmalarında ''sıfır çektiğini'' söyleyen Ekşi, "İlimiz genelinde 23 ilçede 68 adet riskli alan bulunmaktadır. Riskli alanların toplam büyüklüğü 1.151 hektardır. 68 adet riskli alanın 40 adedi için ilçe belediye başkanlıklarına, 9 adedi için de İBB'ye yetki devri yapılmıştır. İstanbul genelinde yaklaşık 50 bin riskli bina var. Ancak CHP'li İBB yönetimi, bugüne kadar riskli alanlardaki yapılarla ilgili tahliye, yıkım, kentsel dönüşüm dahil olmak üzere hiçbir şey yapmamıştır. İBB'nin 2022 yılı bütçesinde sosyal konut yapımı için ayrılan bütçe 12 milyon TL, kentsel dönüşüm için ayrılan bütçe 492 milyon TL, reklam için ayrılan bütçe ise 849 milyon TL." şeklinde konuştu.

AK Parti döneminde İBB'nin deprem bütçesinin 1 milyar 12 milyon lira olduğunu ifade eden Ekşi, 2022 yılı için ise bu rakamın 492 milyon lira olarak belirlendiğini kaydetti.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kamuoyuna yaptığı açıklamalarda her yıl 20 bin konut vaadinde bulunduğunu ancak bugüne kadar verilen sözlerin tutulmadığını söyleyen Ekşi, şöyle konuştu:

"İBB Başkanı, her yıl 20 bin, 5 yılda ise toplam 100 bin konut yapacağını vadetti. Verdiği söze göre şimdiye kadar 60 bin konutu teslim etmesi gerekiyordu. Bir tane konut bile teslim etmedi. Hiçbir faaliyetinizde kentin deprem direncini yükseltmeye dönük olarak yenilediğiniz tek bir bina bile yokken, 'İstanbul yenileniyor' diye reklam yapmak neyin nesidir? 20 yıl içerisinde KİPTAŞ yılda 4 bin, toplamda ise 80 bin konut yaptı. CHP yönetiminde KİPTAŞ'ın kentsel dönüşüm kapsamında yapıp teslim ettiği konut sayısı sıfır."

İstanbul Valiliğinin İSMEP projesi kapsamında binlerce okul, hastane, sağlık ocağı, yurt, idari binayı güçlendirdiğini ya da yıkıp yeniden yaptığını belirten Ekşi, İBB yönetiminin ise 3 yılda riskli binalarla ilgili bir adım atmadığını söyledi.

İSKİ'nin komisyona sunduğu rapora ilişkin detayları da paylaşan Ekşi, sözlerini şöyle tamamladı:

"Rapora göre olası büyük bir depremde, İSKİ barajlarından 8 adet barajda zemin iyileştirme ve güçlendirme ihtiyacı var. İSKİ şube binalarından 12 tanesinin deprem performansı yetersiz. İçme suyu ve atık su arıtma tesisleri ile su deposu ve terfi istasyonu yapılarından Asya Yakası'nda 98, Avrupa Yakası'nda ise 86 adet yapı yetersiz. Ayrıca isale hatları, atık su kolektörleri ve kolektör hatlarında toplam 323 hasar olacağı hesaplanmıştır. Eli kulağında olan bir deprem karşısında İSKİ'nin komisyonumuza sunduğu rapordaki tablo bu. Özellikle İSKİ barajları, isale hatları, kolektörler ve terfi istasyonlarının iyileştirilmesi için 2022 bütçesine koyduğunuz kör kuruş bile yok. Bu konudaki planınız nedir? Projeleriniz nerede?"

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