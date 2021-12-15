Öğretmenleri bıçakla yaralayan üç zanlıdan ikisi tutuklandı

Çubuk Fatih Sultan Mehmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin bahçesinde geçen hafta bir öğrenciyi darbetmek isterken araya giren bazı öğretmenleri bıçaklayan 3 zanlının tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmasına Çubuk Cumhuriyet Başsavcılığı itiraz etti.

İtirazı değerlendiren Çubuk Sulh Ceza Hakimliği, zanlılar hakkında yakalama kararı çıkardı.

Yeniden gözaltına alınan ve Çubuk Adliyesine sevk edilen zanlılardan Y.Ç.A (17) ve M.Ş. (17) tutuklandı, İ.S. (17) tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.