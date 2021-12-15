Bakan Koca, asistan doktorlarla bir araya geldi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, üniversite hastanelerinde görevli asistan doktorlarla şiddet, özlük hakları, çalışma şartları, nöbetler ve malpraktis konularını ele aldıklarını bildirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 15 Aralık 2021 21:50
Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, üniversite hastanelerinde görevli asistan doktorlarla bir araya geldiğini belirterek şunları kaydetti:
"Sorunlarımızı sözün eşitliğiyle ele aldık. Şiddet, özlük hakları, çalışma şartları, nöbetler ve malpraktis davaları ana konularımızdı. Dönüştürüp, hayallerimizin hizmetine sunacağımız çok şey var."
Bakan Koca, paylaşımında asistan doktorlarla çektirdiği fotoğraflara da yer verdi.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız
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