İstanbul'da yüksek kesimlerde kar yağışı başladı
İstanbul'da Silivri'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili olmaya başladı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 15 Aralık 2021 22:11
Meteorolojinin uyarılarının ardından İstanbul'da Silivri'nin yüksek kesimlerine kar sulu bir şekilde etkili olmaya başladı. Silivri Kadıköy Mahallesi gibi birçok mahallede yağmurla karışık şekilde başlayan kar yağışının, ilerleyen saatlerde etkisini artırması bekleniyor.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız