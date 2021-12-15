Türkiye'deki tek örneği, defineciler talan etti

Baran öğretmen, Microsoft'tan ödül aldı
Baran öğretmen, Microsoft'tan ödül aldı
Trafik sigortası 375TL'den başlayan fiyatlarla
Trafik sigortası 375TL'den başlayan fiyatlarla
FED faiz kararını açıkladı
FED faiz kararını açıkladı
Öğretmenleri bıçakla yaralayan üç zanlıdan ikisi tutuklandı
Öğretmenleri bıçakla yaralayan üç zanlıdan ikisi tutuklandı
Hatırlatma dozu süresi üç aya indirildi
Hatırlatma dozu süresi üç aya indirildi
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Maliye Bakanı'nın kardeşi konuştu: Merkez Bankası'nın faiz kararı ne olacak?
Maliye Bakanı'nın kardeşi konuştu: Merkez Bankası'nın faiz kararı ne olacak?
'Turkovac aşısının yan etkileri hafif seyrediyor'
'Turkovac aşısının yan etkileri hafif seyrediyor'
Belediye başkanının 46 yıllık hayali gerçekleşti
Belediye başkanının 46 yıllık hayali gerçekleşti
Doktorun kendini tehdit edenle uzlaşma şartı şaşırttı
Doktorun kendini tehdit edenle uzlaşma şartı şaşırttı
Sahte içkide bilanço ağırlaşıyor: 13 kişi öldü, 12 kişi yoğun bakımda
Sahte içkide bilanço ağırlaşıyor: 13 kişi öldü, 12 kişi yoğun bakımda
Vatandaş altın bozdurup, TL dışı yatırıma yöneldi
Vatandaş altın bozdurup, TL dışı yatırıma yöneldi
Dolar'da yeni zirve: 14,77 TL
Dolar'da yeni zirve: 14,77 TL
İlkokulda öğrencilere taciz iddiası! Öğretmen tutuklandı
İlkokulda öğrencilere taciz iddiası! Öğretmen tutuklandı
TÜİK Başkanı ilk kez konuştu! İşte bilinmeyen fiyat derleme yöntemi
TÜİK Başkanı ilk kez konuştu! İşte bilinmeyen fiyat derleme yöntemi
Kamuya 517 şehit yakını, gazi ve gazi yakını ataması yapıldı
Kamuya 517 şehit yakını, gazi ve gazi yakını ataması yapıldı
İstanbul'da suya zam
İstanbul'da suya zam
Asgari ücreti 4 bin liranın üstüne çıkaracak formüller çalışılıyor
Asgari ücreti 4 bin liranın üstüne çıkaracak formüller çalışılıyor
Bakan Nebati'den iş adamlarına çağrı: 100'er milyon dolar bozdurun
Bakan Nebati'den iş adamlarına çağrı: 100'er milyon dolar bozdurun
20 bin sözleşmeli sağlık personeli alımı için kılavuz açıklaması
20 bin sözleşmeli sağlık personeli alımı için kılavuz açıklaması
Elazığ öğretmenevi depremden bu yana kullanılamaz halde
Elazığ öğretmenevi depremden bu yana kullanılamaz halde
Adli ve idari yargı hakim savcı sınav giriş yerleri açıklandı
Adli ve idari yargı hakim savcı sınav giriş yerleri açıklandı
Türkiye Kamu-Sen, ek zam ve refah payı talep etti
Türkiye Kamu-Sen, ek zam ve refah payı talep etti
8 kamu kurumu 803 personel almak için ilana çıktı
8 kamu kurumu 803 personel almak için ilana çıktı
Vakalar 61 ilde azaldı, 20 ilde arttı! Vakaların en çok azaldığı iller
Vakalar 61 ilde azaldı, 20 ilde arttı! Vakaların en çok azaldığı iller
Numan Kurtulmuş'tan 'Ekonomik OHAL' iddiasına yanıt
Numan Kurtulmuş'tan 'Ekonomik OHAL' iddiasına yanıt
TTB, bugün iş bıraktı... Peki memurlar iş bırakabilir mi?
TTB, bugün iş bıraktı... Peki memurlar iş bırakabilir mi?
Bankaların emeklilere vereceği promosyon ücretleri belli oldu
Bankaların emeklilere vereceği promosyon ücretleri belli oldu
Herkesin merak ettiği 'yeni ekonomik model'in detayları!
Herkesin merak ettiği 'yeni ekonomik model'in detayları!
Kamu işçisinin ikramiye tutarları belli oldu
Kamu işçisinin ikramiye tutarları belli oldu
50 ilde otomobil stokçularına operasyon: 51 kişiye gözaltı
50 ilde otomobil stokçularına operasyon: 51 kişiye gözaltı
Ana sayfaHaberler Yerel Haberler

Türkiye'deki tek örneği, defineciler talan etti

Sivas'ta bulunan ve Türkiye'de göl evleri türündeki yerleşim tarzının tek örneği olarak bilinen Pılır Höyüğü, definecilerin izinsiz kazıları sonucu delik deşik hale geldi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 15 Aralık 2021 23:00
Yazdır
Türkiye'deki tek örneği, defineciler talan etti

Sivas'ın Hafik ilçesinde bulunan Hafik Gölü, birçok canlı türüne ev sahipliği yapıyor. Doğal güzelliğiyle ziyaretçilerini büyüleyen gölün içerisinde bulunan Pılır Höyüğü ise oldukça dikkat çekiyor. Göl evleri türündeki yerleşim tarzının ülkemizdeki tek örneği olarak bilinen höyüğün, yapılan araştırmalar sonucunda; Neolitik, Kalkolitik ve Tunç çağına dayandığı düşünülüyor. Günümüzde ise göl evlerin izleri çıplak gözle görülemiyor. Göl evlere dair ilk kalıntılara 1944 yılında yapılan arkeolojik kazılarda rastlanıldı. Milattan öncesine ait olduğu düşünülen göl evlerine ait kazı kalıntıları suyun altında bulunuyor. Yavuz Sultan Selim'in tahtını kurduğu yer olarak da bilinen Pılır Höyüğünün altında ise bir hazine olduğuna inanılıyor. Bir dönem kaçak definecilerinde uğrak yeri olan höyük, sit alanı ilan edilmesinin ardından koruma altına alındı. Definecilerin delik deşik ettiği höyük, araştırmacılarında ilgisini çekiyor.

Padişahın tahtı bu Höyükte kuruldu

Hafik Belediye Başkanı Selahattin Çuhadaroğlu, Yavuz Sultan Selim'in tahtının Pılır Höyüğünde kurulduğunun bilindiğini söyleyerek, "Dağların dibinde bir yol var tarihi Göç yoludur. Yavuz Sultan Selim'in sefere gittiği yol bu yoldur. Hafik'in ön tarafında da tarihi İpek yolu var. Yani dağların eteklerinde Yavuz Sultan Selim'in burada ordugahını kurduğu ve ordusunu o eteklerde barındırdığı, tahtını da Pılır'da kurduğu söyleniyor. Hafik, tarihle kokan ve Osmanlı İmparatorluğu'nun da temelinin atıldığı bir yerdir'' dedi.

"Hazine olduğu söyleniyor''

Başkan Çuhadaroğlu, höyüğün altında hazine olduğu söylentilerine değinerek, "Pılır Höyüğü de tarihi bir yerdir. Antik bir yerdir. Yavuz Sultan Selim'in zamanında tahtını kurduğu yer. Altında hazinenin olduğu söyleniyor rivayete göre. Burayı zamanla kazdılar bir şeyler buldular sonra sit alanı ilan edildi. Şu anda da delik deşik edilmiş bir durumda. Gölün tüm etrafı Sit alanı haline getirildi. Geçmiş dönemlerde zarar verdiler buraya. Sonradan buranın antik bir yer olduğunu anlayınca sit alanı haline getirildi. Arkeologlar gelip burada kazı yaptılar. Şu anda da sit alanı olduğu için kimse dokunmuyor'' şeklinde konuştu.

Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız
İstanbul'da yüksek kesimlerde kar yağışı başladı
İstanbul'da yüksek kesimlerde kar yağışı başladı
Bolu Dağı'nda yoğun kar yağışı etkili oluyor
Bolu Dağı'nda yoğun kar yağışı etkili oluyor
Adana'da 1 liralık ekmek kuyruğu
Adana'da 1 liralık ekmek kuyruğu
Tokat'ta orman yangını: Müdahale sürüyor
Tokat'ta orman yangını: Müdahale sürüyor
İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
Okul merdiveninde öğrenciler birbirlerinin üzerine düştü: 7 öğrenci yaralı
Okul merdiveninde öğrenciler birbirlerinin üzerine düştü: 7 öğrenci yaralı

Bu Habere Tepkiniz

Üst öğrenimin bitirmesi halinde zam ve tazminata dair Danıştay'dan yeni karar!
Üst öğrenimin bitirmesi halinde zam ve tazminata dair Danıştay'dan yeni karar!
Üst öğrenimi bitiren kamu personelinin özlük hakları değişir mi? Danıştay'dan yeni karar
Görevine dönen KİT personelinin maaşı nasıl ödenir?
Görevine dönen KİT personelinin maaşı nasıl ödenir?
Danıştay: Görevine dönen sözleşmeli personelin maaşı, faizi ile birlikte ödenir
Her ayın 15'inde Memurlara özel yüzde 15 ekstra indirim
Her ayın 15'inde Memurlara özel yüzde 15 ekstra indirim
https://www.kitapsec.com/Konu/Memurlara-Ozel-15-indirim.html
Türkiye'de en çok atıf yapılan 10 bin akademisyen
Türkiye'de en çok atıf yapılan 10 bin akademisyen
Türkiye'de en çok atıf alan ve H index'i en yüksek 10.000 akademisyen (2022 Versiyon 1)
2022 MEB EKYS sınav paketi yayında
2022 MEB EKYS sınav paketi yayında
https://sinav.memurlar.net/
20 bin sağlık personeli alımında branş dağılımı belli oldu
20 bin sağlık personeli alımında branş dağılımı belli oldu
20 bin sağlık personeli alımında branş dağılımları açıklıyoruz...
Öğretim üyesi ilanındaki ek koşullara iptal kararı
Öğretim üyesi ilanındaki ek koşullara iptal kararı
Danıştay Sekizinci Dairesi, üniversite tarafından ilan edilen öğretim üyesi kadrolarında yer alan şartlar için YÖK onayı gerekmediği, kadronun ihtiyaca binaen yayımlanıp yayımlanmadığının hukuki olarak ortaya konulması gerektiğine hükmetti!
Araştırma görevlisi alımında ÖYP geri gelmeli mi?
Araştırma görevlisi alımında ÖYP geri gelmeli mi?
Devlet yükseköğretim kurumlarımızda araştırma görevlisi alımlarında kayırmacılığın sona ermesi için öğretim üyesi yetiştirme programı bir çözüm olarak yeniden masaya yatırılmalı!
Danıştay, 'KPSS Tercih Kılavuzu ile şart getirilemez' görüşünü yineledi
Danıştay, 'KPSS Tercih Kılavuzu ile şart getirilemez' görüşünü yineledi
Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, yönetmelikte yer almayan bir şartın 2017/1 KPSS tercih kılavuzunda yer almasını hukuka aykırı buldu
Sayıştay, büyükşehir belediyelerinin 'personel' karnesini çıkardı
Sayıştay, büyükşehir belediyelerinin 'personel' karnesini çıkardı
Sayıştay Başkanlığı belediyelerin 2020 yılı denetim raporlarını kamuoyuyla paylaştı
İstifa talebi kabul edilmeyen 4/B'li hemşire ne yapabilir?
İstifa talebi kabul edilmeyen 4/B'li hemşire ne yapabilir?
Personel eksikliği sebebiyle istifası kabul edilmeyen hemşire ne yapabilir?
Tapu ve Kadastro 407 sözleşmeli personel alacak
Tapu ve Kadastro 407 sözleşmeli personel alacak
Tapu ve Kadastro 407 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 7 Ocak 2022.
Anadolu Parsı ilk kez bu kadar net görüntülendi
Anadolu Parsı ilk kez bu kadar net görüntülendi
Anadolu Parsı termal kameralar ile ilk kez çok net olarak görüntülendi.
Milli Saraylar İdaresi 203 sözleşmeli personel alacak
Milli Saraylar İdaresi 203 sözleşmeli personel alacak
Milli Saraylar İdaresi 203 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 24 Aralık 2021.
2022 kehanetleri korkunç!
2022 kehanetleri korkunç!
Tarihin en büyük kahinlerinden olan Baba Vanga, 2021'nin bitimine sayılı günler kala yeniden gündeme geldi. Baba Vanga'nın 2022 kehanetleri okuyanları şok etti.