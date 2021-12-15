Yunanistan'a girişte Kovid-19 testi istenecek
Yunanistan'a girecek tüm ziyaretçilerden, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) için PCR testi isteneceği bildirildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 15 Aralık 2021 23:21
Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Yunanistan'a gelecek tüm ziyaretçilerden, geldikleri ülkeye bakılmaksızın, ülkeye girişten azami 48 saat öncesinde yapılmış PCR testi isteneceği belirtildi.
Ülkede Kovid-19'un Omicron varyantının görülmesinin ardından, salgınla mücadele kapsamında alınan bu tedbirin 19 Aralık saat 06.00'dan itibaren geçerli olacağı kaydedildi.
Yunanistan'da şu ana dek 10 Omicron varyantı vakası tespit edildi.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız