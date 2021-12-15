Galatasaray'da Rezan Epözdemir istifa etti

Galatasaray'da Başkan Yardımcısı Rezan Epözdemir, istifa ettiğini açıkladı.

Youtube'da Spor Gecesi programına katılan Rezan Epözdemir, "Bugün itibariyle Galatasaray'daki tüm görevlerimden istifa ettim. Cuma günü basın toplantısında istifa gerekçelerimle ilgili gerekli açıklamaları yapacağım. İlkesel duruş ve yönetimsel farklılıklardan dolayı böyle bir karar aldım. Görevden azledildiğim gibi bir durum söz konusu değil. Galatasaray'a karşı sistematik bir tavır varken, Galatasaray'ın haklarını bir Galatasaray yönetimine yakışır şekilde savunamamak. Bu konuda maalesef yönetimimiz bir acizlik içerisine düştü. İçerde çok ciddi mücadele verdim, 3 aydır da veriyorum. Fakat bütün bu mücadelelerin sonunda görüşlerimizin artık değer görmediğini anladım. Bu beni çok üzüyor. İstifa da kaçınılmaz oldu benim için." dedi.