16 Aralık 2021 tarihli atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı
16 Aralık 2021 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre Hazine ve Maliye Bakanlığı, bakan yardımcılıklarına atama yapıldı.
ATAMA KARARLARI
3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 4 üncü maddeleri gereğince Hazine ve Maliye Bakanlığı;
- Bakan Yardımcısı Şakir Ercan GÜL,
- Bakan Yardımcısı Mehmet Hamdi YILDIRIM,
görevden alınmış,
- Bakan Yardımcılığına Mahmut GÜRCAN,
- Bakan Yardımcılığına Yunus ELİTAŞ,
atanmıştır.
Hazine ve Maliye Bakanlığı;
- Kamu Finansmanı Genel Müdürü Abdullah BAYAZIT,
- Ekonomik Programlar ve Araştırmalar Genel Müdürü Ahmet Yalçın YALÇINKAYA, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 4 üncü maddesi gereğince görevden alınmıştır.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu;
- İkinci Başkanlığına Yakup AS ARKAYA,
- Üyeliğine Mustafa BALCI,
- Üyeliğine Olcay TURAN,
5411 sayılı Bankacılık Kanununun 84 üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 7 nci maddeleri gereğince atanmıştır.
15 Aralık 2021
Recep Tayyip ERDOĞAN
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