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16 Aralık 2021 tarihli atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

16 Aralık 2021 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre Hazine ve Maliye Bakanlığı, bakan yardımcılıklarına atama yapıldı.

Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 16 Aralık 2021 01:26
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16 Aralık 2021 tarihli atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

ATAMA KARARLARI

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 4 üncü maddeleri gereğince Hazine ve Maliye Bakanlığı;

- Bakan Yardımcısı Şakir Ercan GÜL,

- Bakan Yardımcısı Mehmet Hamdi YILDIRIM,

görevden alınmış,

- Bakan Yardımcılığına Mahmut GÜRCAN,

- Bakan Yardımcılığına Yunus ELİTAŞ,

atanmıştır.

Hazine ve Maliye Bakanlığı;

- Kamu Finansmanı Genel Müdürü Abdullah BAYAZIT,

- Ekonomik Programlar ve Araştırmalar Genel Müdürü Ahmet Yalçın YALÇINKAYA, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 4 üncü maddesi gereğince görevden alınmıştır.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu;

- İkinci Başkanlığına Yakup AS ARKAYA,

- Üyeliğine Mustafa BALCI,

KAPAT [X]

- Üyeliğine Olcay TURAN,

5411 sayılı Bankacılık Kanununun 84 üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 7 nci maddeleri gereğince atanmıştır.

15 Aralık 2021

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

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