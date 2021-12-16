Hızlı antijen kitine talep yağdı

Bursa'da, Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı iki meslek lisesinin geliştirdiği 'hızlı antijen kiti'ne Avrupa ülkeleri talip oldu. Dünyadaki örneklerine kıyasla yüksek performansı ve düşük maliyeti ve 15 dakikada sonuç vermesiyle öne çıkan test kitinin, Sağlık Bakanlığı onayı alındığında ihracat sürecinin başlatılması hedefleniyor.

KİT İÇİN ALMANYA, BELÇİKA GİBİ ÜLKELER SIRADA

Mehmet Kemal Coşkunöz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve aynı zamanda AR-GE merkezi olan Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde üretiliyor.

Eş değerlerinin 3'te 1 maliyetine üretim yapılan kitlere yönelik seri üretimine yönelik çalışmalar tamamlandı. Ayda 10 milyon antijen kiti üretimi yapabilecek şekilde gerekli yatırımlar yapıldı. Ürünün, 'BRS-CA' adı altında marka tescil işlemleri ile Sağlık Bakanlığı onay süreci devam ediyor.

Öte yandan Almanya, Belçika, Kosova ve Macaristan'ın da aralarında bulunduğu ülkelerden gelen talepler doğrultusunda kitin ihraç edilmesi planlanıyor.

TAMAMEN YERLİ VE MİLLİ

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "3 ay önce başlatılan çalışmamız kısa sürede meyvelerini verdi. Tükürükten alınan numunelerden 15 dakika gibi kısa sürede sonuç alınabiliyor. Üretimin ve otomasyonun tamamı, meslek lisesi öğretmen ve öğrencilerimiz tarafından gerçekleştirildi. Onay işlemi tamamlandığında artık okullarımızda öğretmen ve öğrencilerimiz, ürettiğimiz antijen kitlerini kullanabilecekler."

MALİYETİ OLDUKÇA DÜŞÜK

Avrupa'dan pek çok ülkenin, kitin üretimi için Milli Eğitim Bakanlığı ile görüşmeler gerçekleştirdiğini belirten Özer, "Onay işlemi tamamlandığında bu kitin ihracatını da yapmayı planlıyoruz. Tüm dünya bu kitlere büyük bütçeler ayırıyor. Kit, muadillerine göre oldukça düşük. Meslek liselerimizin üretim gücü, ekonomimize de katkı sağlayabilecek." diye konuştu.