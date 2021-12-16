'Devlet şeker vermiyor özel sektör cep yakıyor'

Asgari ücretin netleşeceği toplantı saati belli oldu
Asgari ücretin netleşeceği toplantı saati belli oldu
AK Partili Aydemir: Ekonomik sıkıntı bizimle ilgili değil
AK Partili Aydemir: Ekonomik sıkıntı bizimle ilgili değil
Dövize limit getirilsin talebi! Türk Ticaret Kanunu hatırlatıldı
Dövize limit getirilsin talebi! Türk Ticaret Kanunu hatırlatıldı
Dolar'ın yükselişi durdurulamıyor: 15,25 TL
Dolar'ın yükselişi durdurulamıyor: 15,25 TL
Maliye Bakanlığı'na atanan yeni bakan yardımcıları kimdir?
Maliye Bakanlığı'na atanan yeni bakan yardımcıları kimdir?
Gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında
Gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında
Asgari ücrette gözler Külliye'de...4 bin lirayı geçmesi bekleniyor
Asgari ücrette gözler Külliye'de...4 bin lirayı geçmesi bekleniyor
E-ticarette fahiş komisyon fiyatları uçuruyor
E-ticarette fahiş komisyon fiyatları uçuruyor
Bayide olması gereken sıfır otomobilleri boş tarlada istiflediler
Bayide olması gereken sıfır otomobilleri boş tarlada istiflediler
Kar İstanbul'a geldi! Meteoroloji uyardı
Kar İstanbul'a geldi! Meteoroloji uyardı
Müdür yardımcısı, sendika başkanı ve temsilcisi tarafından darbedildi
Müdür yardımcısı, sendika başkanı ve temsilcisi tarafından darbedildi
Baran öğretmen, Microsoft'tan ödül aldı
Baran öğretmen, Microsoft'tan ödül aldı
FED faiz kararını açıkladı
FED faiz kararını açıkladı
Öğretmenleri bıçakla yaralayan üç zanlıdan ikisi tutuklandı
Öğretmenleri bıçakla yaralayan üç zanlıdan ikisi tutuklandı
Hatırlatma dozu süresi üç aya indirildi
Hatırlatma dozu süresi üç aya indirildi
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Maliye Bakanı'nın kardeşi konuştu: Merkez Bankası'nın faiz kararı ne olacak?
Maliye Bakanı'nın kardeşi konuştu: Merkez Bankası'nın faiz kararı ne olacak?
'Turkovac aşısının yan etkileri hafif seyrediyor'
'Turkovac aşısının yan etkileri hafif seyrediyor'
Belediye başkanının 46 yıllık hayali gerçekleşti
Belediye başkanının 46 yıllık hayali gerçekleşti
Doktorun kendini tehdit edenle uzlaşma şartı şaşırttı
Doktorun kendini tehdit edenle uzlaşma şartı şaşırttı
Sahte içkide bilanço ağırlaşıyor: 13 kişi öldü, 12 kişi yoğun bakımda
Sahte içkide bilanço ağırlaşıyor: 13 kişi öldü, 12 kişi yoğun bakımda
Vatandaş altın bozdurup, TL dışı yatırıma yöneldi
Vatandaş altın bozdurup, TL dışı yatırıma yöneldi
Dolar'da yeni zirve: 14,77 TL
Dolar'da yeni zirve: 14,77 TL
İlkokulda öğrencilere taciz iddiası! Öğretmen tutuklandı
İlkokulda öğrencilere taciz iddiası! Öğretmen tutuklandı
TÜİK Başkanı ilk kez konuştu! İşte bilinmeyen fiyat derleme yöntemi
TÜİK Başkanı ilk kez konuştu! İşte bilinmeyen fiyat derleme yöntemi
Kamuya 517 şehit yakını, gazi ve gazi yakını ataması yapıldı
Kamuya 517 şehit yakını, gazi ve gazi yakını ataması yapıldı
İstanbul'da suya zam
İstanbul'da suya zam
Asgari ücreti 4 bin liranın üstüne çıkaracak formüller çalışılıyor
Asgari ücreti 4 bin liranın üstüne çıkaracak formüller çalışılıyor
Bakan Nebati'den iş adamlarına çağrı: 100'er milyon dolar bozdurun
Bakan Nebati'den iş adamlarına çağrı: 100'er milyon dolar bozdurun
20 bin sözleşmeli sağlık personeli alımı için kılavuz açıklaması
20 bin sözleşmeli sağlık personeli alımı için kılavuz açıklaması
Ana sayfaHaberler Ekonomi

'Devlet şeker vermiyor özel sektör cep yakıyor'

Gıda sanayisinin temel hammedelerinden biri olan şekerde, hem tedarik hem de fiyat krizi çıktı. Devlete bağlı Türkşeker'in üreticiye hem yeterli ürün vermediğini, hem de teslimat süresini 15-20 güne çıkardığını söyleyen gıda üreticileri, "Özel şeker fabrikaları da devletten yüzde 30 daha pahalıya satış yapıyor. Ya Türkşeker bize yeterli ürün versin, ya da özellerin fiyatına müdahale edilsin" dedi.

Kaynak : Dünya
Eklenme : 16 Aralık 2021 08:26
Yazdır
'Devlet şeker vermiyor özel sektör cep yakıyor'

Dünya'dan Özge Yavuz'un haberine göre;

Şeker piyasasında, kamu-özel sektör yapısı nedeniyle oluşan ikili fiyat yapısının, hammadde teminindeki sıkıntıları artırması, gıda sanayicisinin tepkisine yol açtı. Son dönemde hem kamudan, hem de yüksek fiyat nedeniyle özel sektörden şeker temininde sıkıntılar yaşandığını öne süren gıda sanayicileri, hem iç piyasada hem de ihracat üretimlerinde alarm zilleri çalındığını söyledi. Gıda piyasası temsilcilerinin anlattığına göre sıkıntı şöyle: Devlete bağlı Türkşeker, çuvalı 265 TL'den satış yapıyor. Ancak iddia edilene göre, sınırlı tonajda ürünü 15-20 güne varan bekleme süresi sonunda teslim ediyor. Şeker temini için rotayı özel sektör şeker fabrikalarına kıran gıda üreticileri ise, bu kez bu fabrikalarda 340 TL'lik çuval fiyatıyla karşılaşıyor. Arada yüzde 30 fark bulunuyor. Üretim maliyetini artırmamak için yüksek fiyatlı ürünü almak istemeyen gıda üreticileri, devlete sesleniyor: 'Ya Türkşeker bize ihtiyacımız kadar olan şekeri zamanında versin, ya da özel sektörün alıp başını giden fiyatlarına 'dur' deyip fiyatı sabitleyin.'

Kopuz: Regülasyon şart!

Konuyla ilgili DÜNYA'ya açıklamalarda bulunan Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu (TGDF) ve Şekerli Mamül Sanayicileri Derneği (ŞEMAD) Başkanı Şemsi Kopuz, "Sanayici şekeri almakta zorluk çekiyor. Türkşeker fabrikasına ismini yazdırıyorsun. 15-20 gün sıra var. Çuvalı 265 lira. Sanayici bu kadar süre nasıl beklesin? Üretim yapacak, ihracat yapacak, ona göre yabancı müşteriye ihracatla ilgili taahhütlerimiz var. Bu kez, rotayı özellere çeviriyoruz, onlar da ya mal vermiyor ya da verdikleri fiyat, çuvalda 340 TL. Yani yüzde 30 fark var" dedi.

Bu farkın, günün sonunda tüketiciye yansıyacağına işaret eden Kopuz, "Burada regülasyon yapılması lazım. Sanayi rantçılara itiliyor. Sanayicinin hammaddesinde, tedarik zincirinde gerek ihracat gerekse iç pazarda tehlike alarmları çalıyor, kırılmalar yaşanıyor" açıklamasını yaptı.

'İhracat tehlikeye atılıyor'

Şemsi Kopuz, yüzde 30 daha pahalıya satmalarına rağmen, bazı özel sektör şeker firmalarının mal dahi vermediğini, sanayiciyi devletten alıma yönlendirdiğini öne sürerek şunları anlattı: "Şimdi burada değişik bir durum daha var. Sanayici devletten alıma yönlendiriliyor ama devletin stoklarında ürün biterse, bu kez tam karaborsa olur. O zaman yüzde 50'ye varan zamlarla bile karşılaşabiliriz. Dolayısıyla, tamam, ülkede serbest piyasa ortamı var ama fiyat farkı bu kadar olmamalı. Devletin durumu regüle etmesi şart. Fiyatta belirsizlik olmayacak. Bunu kontrol edeceksin. Bu ana hammadde, Türkiye'de üretilen bir hammadde. Bunu yapmadığın zaman piyasa rantçılara kalıyor."

Şekerdeki sıkıntılı durumu Türkşeker yönetimiyle de görüştüklerini, ancak herhangi bir düzenlemenin yapılmadığını açıklayan Kopuz, sanayicinin ihracat amaçlı şekeri de (C Şeker), uzun zamandır ne devlet, ne de özel sektör şeker fabrikalarından temin edemediğini öne sürdü. Kopuz, "Helva üreticileri arıyor, ihracat sözü vermişler, ama ne devletten ne de özel sektörden ihracat kayıtlı şekeri alamadıklarını söylüyorlar. İhracatçının belli taahhütleri var. Yıllardır kazandığımız pazarlar var. İhracat da tehlikeye giriyor" şeklinde konuştu.

'Özelden şeker alan stokçular, fiyatı daha da yukarı çekiyor'

Seyidoğlu Gıda Genel Müdürü ve aynı zamanda Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı olan Mehmet Göksu, devlet fabrikalarının şeker satışında azaltmaya gittiğini söyledi.

Devlet fabrikalarında çuval fiyatı 265 TL olan şekerde, kısıtlama yapıldığını öne süren Göksu, "15 günde bir her üreticiye 1 kamyon şeker veriliyor. 1 kamyonda 26 ton şeker var. Özel sektördeki fabrikalar ise 340 TL'ye şeker satıyor. 340 TL'ye şeker alanlar yani toptancılar, stokçuluk yapıp, piyasaya daha yüksek fiyattan satıyorlar" dedi. Günün sonunda üretim yapmak için şeker bulmakta sıkıntı çektiklerini açıklayan Göksu, "İhracat yapacak firmalar dahi şeker bulamıyor. Türkiye'de ihracat kaydıyla alınan C şekeri diye bir kota var. C şekeri de 6 aydır yok. Devlet fabrikası diyor ki, 'Benden alacaksan, sıraya gireceksin, ödemeni yapacaksın.' Bazı özel fabrikalar mal dahi vermiyor. Devletten alabilirsek alıyoruz, alamazsak özelden almaya çalışıyoruz. Üretim maliyetlerimiz artıyor. Maliyet hesabı yapamıyoruz" açıklamasını yaptı. Türkşeker'in 'ürünle ilgili sıkıntı yok' dediğini hatırlatan Göksu, "O zaman niye mal vermiyorlar. Ürünü üreticiye versinler" şeklinde konuştu. .

'Ocak ayında bazı bantları durdurabiliriz'

Türkiye'nin önemli şekerleme ve çikolata ihracatçı firmalarından Tayaş Gıda'nın Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Kazım Taycı da, şeker tedarikinde ciddi sıkıntılar yaşadıklarını, böyle giderse ocak ayında bazı bantlarında üretimi durdurma kararı aldıklarını açıkladı. Taycı, şeker piyasasında işlerin iyice karmaşık hale geldiğini belirterek, şunları anlattı: "Yurt içinde özel sektörün devlet fabrikalarına satmakta olduğu şeker kotasına 'A kotası' diyorlar. Güncel bir bilgi de şu: Biz ihracatçıyız, almakta olduğumuz şekeri, şekerlemeye, çikolataya, unlu mamüllere çeviriyoruz, çok daha katma değerli bir hale getirip ihraç ediyoruz. Türkşeker'e diyoruz ki, 'Bizim böyle ihracat taahhütlerimiz var. Size günler öncesinden parasını gönderdiğimiz bu yüklemeleri hızlandırmanızı rica ediyoruz.' Bize, 'Siz zaten ihracatçı değil misiniz? Niye A kotasından şeker alıyorsunuz, siz şekerinizi neden ithal etmiyorsunuz ' diyorlar. Şimdi duyumlara göre, şu anda böyle bir hazırlık da varmış. 'İhracat yapmakta olan firmalar şekerlerini ithal etsinler, yurt içinden şeker almasınlar' şeklinde. Eğer böyle bir şey de gerçekleşirse ciddi manada sıkıntı olur. Benim aylık 2 bin tonun üzerinde şeker kullanımım var. Yurt dışından şimdi sipariş versem en erken 40 günde gelir. Sektörün toparlanması şart. Bize her gün 5 kamyon şeker lazımken, şu anda hafta bir, 15 günde bir, bir-iki tane kamyon şeker alabiliyoruz."

Türkşeker: 1 milyon 150 bin ton üretim var

Türkşeker yönetimi geçen ay Anadolu Ajansı'na yaptığı açıklamada, 2021-2022 üretim döneminde yaklaşık 400 bin ton şeker üretildiğini, bu miktarın kooperatif ve özel sektör fabrikalarının üretimiyle birlikte toplamda 1 milyon 150 bin ton civarında olduğunu bildirmişti. Şirketten yapılan açıklamada, "2020-2021 üretim döneminde birçok fabrikalarında tüm zamanların rekoru kırıldı. Türkşeker aynı zamanda, iç piyasaya yönelik üretim sorumluluğunun üzerinde, 135 bin ton da ihracat amaçlı şeker (C Şeker) üretti. 300 bin ton ihraç amaçlı şekeri de özel sektör şirketleri için üreterek, toplamda tüm şeker sanayinde 435 bin ton ihraç amaçlı şeker üretildi" denilmişti.

Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız
İkinci el otomobilde fiyatlar ne olacak?
İkinci el otomobilde fiyatlar ne olacak?
Özel sektörün yurt dışı kredi borcu ekimde azaldı
Özel sektörün yurt dışı kredi borcu ekimde azaldı
TL son bir yılda hangi üke para birimi karşısında ne kadar değer kaybetti?
TL son bir yılda hangi üke para birimi karşısında ne kadar değer kaybetti?
Akkuyu NGS'de çalışmalar planlandığı şekilde devam ediyor
Akkuyu NGS'de çalışmalar planlandığı şekilde devam ediyor
TÜBİTAK'a 10 aday araştırmacı alınacak
TÜBİTAK'a 10 aday araştırmacı alınacak
Borsa güne yükselişle başladı
Borsa güne yükselişle başladı

Bu Habere Tepkiniz

Kurum içi sınavla gelir uzmanı olanlar 3600 ek göstergeden yararlanabilir mi?

Kurum içi sınavla gelir uzmanı olanlar 3600 ek göstergeden yararlanabilir mi?

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Gelir Uzmanlığı Özel Sınavı sonucunda gelir uzmanlığına atananların 3600 ek göstergeden yararlanamayacağına ilişkin mahkeme kararını onadı.
Erdoğan imzaladı, Maliye Bakan Yardımcıları değişti

Erdoğan imzaladı, Maliye Bakan Yardımcıları değişti

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kuruluna ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yer aldı.
2022 MEB EKYS sınav paketi yayında

2022 MEB EKYS sınav paketi yayında

https://sinav.memurlar.net/
Kamuda unvan birleştirilmesine Danıştay'dan vize!

Kamuda unvan birleştirilmesine Danıştay'dan vize!

Danıştay İdari Dava Dairleri Kurulu, TCDD Genel Müdürlüğünce gişe baş memuru ve gişe memuru unvanının tek bir unvan altında gişe memuru olarak birleştirilmesini hukuka uygun buldu.
Üst öğrenimin bitirmesi halinde zam ve tazminata dair Danıştay'dan yeni karar!

Üst öğrenimin bitirmesi halinde zam ve tazminata dair Danıştay'dan yeni karar!

Üst öğrenimi bitiren kamu personelinin özlük hakları değişir mi? Danıştay'dan yeni karar
Görevine dönen KİT personelinin maaşı nasıl ödenir?

Görevine dönen KİT personelinin maaşı nasıl ödenir?

Danıştay: Görevine dönen sözleşmeli personelin maaşı, faizi ile birlikte ödenir
Türkiye'de en çok atıf yapılan 10 bin akademisyen

Türkiye'de en çok atıf yapılan 10 bin akademisyen

Türkiye'de en çok atıf alan ve H index'i en yüksek 10.000 akademisyen (2022 Versiyon 1)
20 bin sağlık personeli alımında branş dağılımı belli oldu

20 bin sağlık personeli alımında branş dağılımı belli oldu

20 bin sağlık personeli alımında branş dağılımları açıklıyoruz...
Öğretim üyesi ilanındaki ek koşullara iptal kararı

Öğretim üyesi ilanındaki ek koşullara iptal kararı

Danıştay Sekizinci Dairesi, üniversite tarafından ilan edilen öğretim üyesi kadrolarında yer alan şartlar için YÖK onayı gerekmediği, kadronun ihtiyaca binaen yayımlanıp yayımlanmadığının hukuki olarak ortaya konulması gerektiğine hükmetti!
Araştırma görevlisi alımında ÖYP geri gelmeli mi?

Araştırma görevlisi alımında ÖYP geri gelmeli mi?

Devlet yükseköğretim kurumlarımızda araştırma görevlisi alımlarında kayırmacılığın sona ermesi için öğretim üyesi yetiştirme programı bir çözüm olarak yeniden masaya yatırılmalı!
Danıştay, 'KPSS Tercih Kılavuzu ile şart getirilemez' görüşünü yineledi

Danıştay, 'KPSS Tercih Kılavuzu ile şart getirilemez' görüşünü yineledi

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, yönetmelikte yer almayan bir şartın 2017/1 KPSS tercih kılavuzunda yer almasını hukuka aykırı buldu
Tapu ve Kadastro 407 sözleşmeli personel alacak

Tapu ve Kadastro 407 sözleşmeli personel alacak

Tapu ve Kadastro 407 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 7 Ocak 2022.
Sağlık Bakanı Koca, üniversite hastanelerindeki asistan doktorlarla bir araya geldi

Sağlık Bakanı Koca, üniversite hastanelerindeki asistan doktorlarla bir araya geldi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, üniversite hastanelerinde görevli asistan doktorlarla şiddet, özlük hakları, çalışma şartları, nöbetler ve malpraktis konularını ele aldıklarını bildirdi.
Milli Saraylar İdaresi 203 sözleşmeli personel alacak

Milli Saraylar İdaresi 203 sözleşmeli personel alacak

Milli Saraylar İdaresi 203 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 24 Aralık 2021.
Toyota'dan 30 elektrikli model geliyor

Toyota'dan 30 elektrikli model geliyor

Toyota gelecek bataryalı elektrikli araç planlarını açıkladı. Marka, 2030 yılına kadar binek ve ticari segmentinde 30 bataryalı elektrikli araçtan oluşan bir ürün gamı oluşturacak.