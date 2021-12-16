BAE ile işbirliği trafiği hızlandı

Türkiye'nin dünyada barış ve huzurdan yana yürüttüğü dış politika sayesinde bölge ülkeleri ile ilişkilerde gergin noktalar yumuşama sürecine giriyor. Geçtiğimiz ay Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan'ın resmi temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya gelerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesinin ardından ikili ilişkiler yeni bir sürece girdi. Dün BAE Büyükelçisi Saeed Thani Hareb Al Dhaheri, Başkan Erdoğan'a güven mektubunu takdim etti. İkili ilişkileri muhtelif boyutlarıyla ele almak ve bölgesel ve uluslararası konularda görüş alışverişinde bulunmak üzere Abu Dabi'de bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da BAE'li mevkidaşı Şeyh Abdullah bin Zayed Al Nahyan ile görüştü.

BİZİM PROBLEMİMİZ YOKTU

Bakan Çavuşoğlu, bakanlığı bütçesinin TBMM Genel Kurul görüşmelerinde BAE ile ilişkilerde girilen yeni döneme ilişkin, "Birleşik Arap Emirlikleri'yle bizim bir problemimiz var mıydı? Yoktu. Onlar bizimle ilişkileri bozdu, şimdi de düzeltmek istediler, biz de ilişkileri düzeltiyoruz, bu kadar basit" demişti. İki ülke arasında gerginliği azaltmaya yönelik ilk adımlar yazın atılmaya başlanmıştı.

ÇAVUŞOĞLU TEMASLARINI SÜRDÜRDÜ

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, BAE Devlet Başkanı Yardımcısı, Başbakanı ve Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Raşid Al Mektum tarafından kabul edildi. Çavuşoğlu, resmi ziyaret için bulunduğu BAE'deki görüşmeye ilişkin "BAE'yle ekonomik ve ticari ilişkilerimizi daha da geliştireceğiz" ifadelerini kullandı. Çavuşoğlu, BAE'li mevkidaşı Şeyh Abdullah bin Zayed Al Nahyan ile de görüştü ve bakanlılar arası işbirliğine yönelik anlaşmaya imza attı. BAE'deki temaslarının ardından açıklama yapan Çavuşoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanımızın (BAE) ziyareti konusunda 14-15 Şubat için planlama yapıyoruz" dedi.

BETÜL USTA