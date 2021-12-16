Yapay zeka, Alzheimer'ı önceden tahmin ediyor

Litvanya'daki Kaunas Üniversitesinden araştırmacılar, Alzheimer hastalığının başlangıcını beyin görüntülerine bakarak yüzde 99 tahmin edebilen derin öğrenime dayalı bir yöntem üzerinde çalıştıklarını belirttiler. Geliştirilmekte olan yöntemle, Alzheimer hastalığı şüphesi olan kişilerin beyin tomografileri, Alzheimer hastalarının beyin filmleri ile karşılaştırılıyor ve bilim insanlarının beyin filminde göremediği ortak örüntülerin yapay zeka sayesinde tespit edilmesi amaçlanıyor.

ERKEN TEŞHİS İÇİN BURUN SPREYİ

Öte yandan ABD'de Brigham Kadın Hastanesinden uzmanlar, Alzheimer'ı erken teşhis edebilmek ve ilerlemeyi durdurmak amacıyla burun spreyi denemesine başlayacaklarını duyurdular. Burun spreyinin, bağışıklık sistemini uyaran "Protollin" maddesi içerdiği, beyaz kan hücrelerini aktive ettiği ve bu ilacın hastalığın beyinde biriktirdiği "amiloid" adı verilen protein parçalarından arındırdığı belirtildi.

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