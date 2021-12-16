Dr. Turan: Aşılama yoğun bakım servislerini çok rahatlattı

Aslında kış aylarında olmamız sebebiyle endişeliydik, çünkü kapalı alanlarda geçirilen süre arttıkça bulaş da artmaktaydı. Fakat bu aşı sayesinde ve yine bireysel önlemlerine dikkat eden halkımız sayesinde yoğun bakıma yatış oranlarında ani bir artış olmadı.

Aşılamanın önemi yoğun bakımlarda direkt hissedildi. Yoğun bakımlarda yer alan hastaların çok büyük bir oranının aşısını olmamış ya da aşı algoritmasını tamamlamamış kişiler. Aşılaman pandemi zincirini kıracak en büyük silah.

OMICRON HAFİF GEÇİRİLİYOR

Omicron varyantıyla ilgili gelen veriler umut vaat ediyor. Hastalık şiddeti hafif, bunu da kendi verilerimiz ile birkaç hafta içerisinde teyit ederiz. Ülkemizde 6 kişide görülmüştü, onlar da hastalığı hafif şekilde geçirdiler. Bu durum sevindirici. Bunda aşının da etkisi olduğunu düşünüyoruz tabii ki.

Çünkü aşı tüm varyantlara karşı etkili. Omicron varyantı hakkında net konuşmak şu aşamada pek mümkün değil. Ama umut vaat ediyor, açıkçası biz de bu beklentideyiz. Biliyorsunuz ki pandemiler endemiye dönüşerek ortadan kalkacaklar. Muhtemelen de önümüzdeki aylarda, yıllarda bunu göreceğimiz kanaatindeyim.