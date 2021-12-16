Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına İYİ Parti'den tepki: Malumun ilanı!

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı bir televizyon programında "İttifak adına konuşamam ama ittifak da bunu kabul ederse bundan onur duyarım" sözleriyle cumhurbaşkanı adayı olma isteğini ilk kez net olarak ortaya koydu.

Bu açıklamaların ardından gözlerin çevrildiği İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yeni bir açıklama yapmadı, ancak yakın kurmaylarına göre "iki lider masaya oturmadan aday ismi belirlenmeyecek ve bu da ancak seçim sürecine girildiğinde netleşecek."

BBC Türkçe'ye konuşan İYİ Parti'nin siyasi işlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Cihan Paçacı, kendileri için önemli olan noktanın Kılıçdaroğlu'nun "ittifak ortaklarının kararına" vurgu yapması olduğuna dikkat çekti.

'Seçilemeyecek konumdaysa niye aday olsun ki?'

Seçim sürecine girilmeden adaylık tartışmasının "isimler değil, ilkeler üzerinden" yürüyeceğine işaret eden Paçacı, CHP Lideri'nin de şimdiye kadar bu ilkelere uygun açıklamalar yaptığını vurguladı:

"Kişiler üzerinden değil ilkeler üzerinden baktık meseleye. O ilkeleri de Genel Başkan açıklamıştı. Kendisi feragat göstererek, bu yarışta olmadığın söyledi, başbakanlığa talip olduğunu söyledi. Sonra da millet ittifakı adayının nelere sahip olması gerektiğini ifade etti. Bunlardan bir tanesi seçilecek kişi olması, ikincisi tarafsız olması ve devleti bilen biri olması, parlamenter sistem ortak paydasında buluşulması. Biz buna bakarız. Kemal bey de bu ilkeler ışığında hareket ediyor, o da aynı şeyleri söyledi. Kemal bey seçilmeyecek bir konumdaysa, niye aday olsun ki, olmaz. Orada yeni bir şey yok. Malumun ilanı."