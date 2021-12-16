Gaziantep'te sahte içkiden ölenlerin sayısı 4'e yükseldi
Gaziantep'in Nizip ilçesinde metil alkol zehirlenmesine bağlı olarak tedavi altına alınan 10 kişiden hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 16 Aralık 2021 10:01
Nizip ilçesinde 13-15 Aralık tarihleri arasında sahte içkiden zehirlendiği iddia edilen 10 kişi ilçedeki hastanelere başvurdu. Dün akşam saatlerinde 3 kişinin hayatını kaybettiği zehirlenme olayı kapsamında tedavisi süren bir kişi daha kurtarılamadı.
Zehirlenen 5 kişinin tedavisi de Nizip ilçesindeki hastanelerde sürüyor.
Nizip Cumhuriyet Başsavcılığı, dün sahte içkiye bağlı zehirlenen 10 kişiden 3'ünün hayatını kaybettiğini, başlatılan soruşturma kapsamında 14 adreste arama yapıldığını, gözaltına alınan iki şüpheliden E.G'nin tutuklandığını açıklamıştı.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız