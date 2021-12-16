Ankara'nın yüksek kesimlerinde kar etkili oldu

Ankara'nın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Ankara'da sabaha karşı başlayan kar yağışı özellikle yüksek kesimlerde etkili oldu. Sabahın ilk ışıklarıyla karla karşılaşan vatandaşlar iş yerine giderken ve çocuklarını okullara götürürken zor anlar yaşadı.

Mamak ilçesinin yüksek kesimleri, gece başlayan kar yağışı ile beyaza büründü. Bazı vatandaşlar karın keyfini çıkarırken, hazırlıksız yakalanan araç sürücüler trafikte aksamalara neden oldu.

Akyurt ilçesinde de kar sürücülerin trafikte zor anlar yaşamasına yol açtı.

Ankara'nın ana arterlerinde karla mücadele için önlemler alınırken belediye ekiplerinin kar yağışının etkili olduğu ilçelerde temizlik çalışmaları sürüyor.