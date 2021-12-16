Özel sektörün yurt dışı kredi borcu ekimde azaldı

Özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, ekimde geçen yıl sonuna kıyasla 3,1 milyar dolar azalışla 169,8 milyar dolar oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Ekim 2021 dönemine ait özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu gelişmeleri yayımlandı.

Buna göre, ekimde 2020 sonuna kıyasla özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu 3,1 milyar dolar azalarak 169,8 milyar dolara geriledi. Bu dönemde, özel sektörün yurt dışından sağladığı uzun vadeli kredi borcu 1,8 milyar dolar azalarak 161,4 milyar dolar, kısa vadeli kredi borcu (ticari krediler hariç) da 1,3 milyar dolar gerileyerek 8,4 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Geçen yıl sonuna kıyasla ekimde bankaların uzun vadeli kredi biçimindeki borçlanmaları 3,6 milyar dolar azaldı, tahvil ihracı borçlanmaları da 1,6 milyar dolar düşüşle 19,9 milyar dolar oldu.

Aynı dönemde, bankacılık dışı finansal kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 971 milyon dolar azalırken, tahvil stoku 4 milyon dolarlık düşüşle 2,3 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları ise 2,8 milyar dolar yükselirken, tahvil stoku 2,4 milyar doları artışla 10,1 milyar dolar seviyesine çıktı.

Bankaların kısa vadeli kredi biçimindeki borçlanmaları, ekimde geçen yıl sonuna kıyasla 1,1 milyar dolar azalışla 5,5 milyar dolar, finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları da 103 milyon dolar düşüşle 1,2 milyar dolar oldu.

- Bir yıl içindeki anapara geri ödemesi 42,2 milyar dolar

Uzun vadeli kredi borcunun alacaklıya göre dağılımı incelendiğinde, tahvil hariç özel alacaklılara olan borçlar ekimde 2020 sonuna göre 2,6 milyar dolar azalarak 106,4 milyar dolara düştü. Aynı dönemde tahvil hariç özel alacaklılara olan kısa vadeli borç da 1,5 milyar dolar azalarak 8 milyar dolara indi.

Uzun vadeli kredi borcunun yüzde 62,3'i dolar, yüzde 33,9'ü avro, yüzde 2'si Türk lirası ve yüzde 1,8'i ise diğer döviz cinslerinden oluştu. Kısa vadeli kredi borcunun ise yüzde 37,8'i dolar, yüzde 36'sı avro, yüzde 21,9'u Türk lirası ve yüzde 4,3'ü diğer döviz cinslerinden oluştu.

Öte yandan uzun vadeli toplam kredi borcunun yüzde 40,1'ini finansal kuruluşlar, yüzde 59,9'sini finansal olmayan kuruluşlar gerçekleştirdi. Aynı dönemde, kısa vadeli toplam kredi borcunun yüzde 83,3'ünü finansal kuruluşların, yüzde 16,7'sini finansal olmayan kuruluşların borçlarından oluştuğu görüldü.

Özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, ekim sonu itibarıyla kalan vadeye göre incelendiğinde, 1 yıl içinde gerçekleştirilecek olan anapara geri ödemelerinin toplam 42,2 milyar dolar düzeyinde olduğu hesaplandı.