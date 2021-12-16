Kahramanmaraş'ta otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde otomobilin çarptığı kadın yaşamını yitirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 16 Aralık 2021 10:58
Bağlarbaşı Mahallesi 14. Sokak'ta plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen bir otomobil, yol kenarında yürüyen Ayşe Bozkurt'a (55) çarptı.
Kaza sonrası sürücü olay yerinden kaçarken, ağır yaralanan Bozkurt, ambulansla kaldırıldığı özel bir hastanede kurtarılamadı.
Kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız