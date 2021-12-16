TBMM Genel Kurulunda, 2022 Yılı Bütçe Kanunu Teklifi'nin maddeleri görüşülüyor
TBMM Genel Kurulunda, 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin maddeleri üzerindeki görüşmeler devam ediyor.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 16 Aralık 2021 11:18
Genel Kurul, Meclis Başkanvekili Haydar Akar başkanlığında toplandı.
Teklifin 14. maddesi üzerine ilk sözü İYİ Parti Ankara Milletvekili İbrahim Halil Oral aldı.
Öte yandan bugün 2020 yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin maddeleri de görüşülerek oylanacak.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız