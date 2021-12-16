Otostopla bindiği kamyonetin karıştığı trafik kazasında hayatını kaybetti
Adana'nın Kozan ilçesinde bir kişi, otostopla bindiği kamyonetin hafif ticari araçla çarpıştığı kazada yaşamını yitirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 16 Aralık 2021 12:01
Harun C. (51) yönetimindeki 06 CLJ 485 plakalı hafif ticari araç ile İlyas A. (58) idaresindeki 01 R 5185 plakalı kamyonet, Kozan-Kadirli kara yolu Pekmezci Kavşağı'nda çarpıştı.
Kazada, kamyonete Mansurlu Kavşağı'nda otostopla bindiği öğrenilen Salih Özcan (59) olay yerinde hayatını kaybetti.
Yaralanan sürücüler ise 112 Acil Servis ekiplerince Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Araçta sıkışan Özcan'ın cansız bedeni, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkartılıp morga götürüldü.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız