Teftiş Kurulu Başkanı müfettişlere mobbing mi uyguluyor?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Teftiş Kurulu Başkanı, müfettişlerin kendi görüşleri çerçevesinde dosya hazırlanmasını istediği, dosyalar kendi görüşleri çerçevesinde hazırlamayan müfettişleri de emekli olmaya zorladığı belirtiliyor.

Müfettişlerin mobbing'e ve hakarete maruz kaldığı da dile getiriliyor.

Kurul Başkanı, kendi görüşleri çerçevesinde dosya hazırlamayan müfettişlerin yerine, daha önce emekli olmuş müfettişleri göreve getiriyor.