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Un fiyatları arttıkça ekmeğe zam geliyor

TMO, piyasada ideal unların çuvalının 185 liraya satıldığını açıkladı ancak fırıncılar tepkili. 1 çuval unun 400 lira bandından satılıyor olması, ekmeğe zammı tetikliyor.

Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 16 Aralık 2021 12:17
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Un fiyatları arttıkça ekmeğe zam geliyor

Dolar kurunda yaşanan ani yükselişlerin ardından birçok ürünün fiyatı zamlandı. Bu süreçte; fırsatçılar döviz endeksli olmayan ürünlerin fiyatlarını da artırdı.

ZAMMIN SEBEBİ UN VE BUĞDAY FİYATLARINDAKİ ARTIŞ

Temel gıda ürünlerinden ekmeğe gelen zamlar vatandaşların tepkisiyle karşılanırken fırıncılar, un ve buğday fiyatlarını en büyük sebep olarak gösteriyor.

1 ÇUVAL UN 400 LİRAYA KADAR ZAMLANDI

Alınan kararlarla birlikte İstanbul'da ekmeğin fiyatı 2,5 liraya yükseldi.

Bu artışın temel sebebi un fiyatlarına gelen yüksek zamlar.

Un fiyatları son 1 yıl içerisinde yüzde 300 oranında zamlandı.

100 liraya alınan 1 çuval unun fiyatı, 320 lira ile 400 lira bandına kadar yükseldi.

TMO, İDEAL UN 185 LİRA DİYOR

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü Ahmet Güldal ise un fiyatlarının speküle edildiğini savundu.

Güldal, "Un işletmelerini yayına alıp konuşturmanızı isterim. Türkiye'nin ekmeklik un üretiminde eksiklik söz konusu değil. Uygun maliyetli buğday satışlarıyla un işletmelerimiz, makul fiyatlarla 185-200 lira arasında bizim un sattığımız un sanayicilerinden rahatlıkla ekmeklik unlarını alıp kullanabilirler." ifadelerini kullandı.

Fırıncılar bu açıklamaya tepkili.

TMO'YA TEPKİ: FIRINCILAR YALAN MI SÖYLÜYOR

İzmir Ticaret Odası Meclis Üyesi Hüseyin Sağır, TMO Genel Müdürü Ahmet Güldal'ın açıklamasına, "TMO'nun bahsettiği undan serbest piyasada yok. Bir çuval unun fiyatı, en düşük 320 lira. Unun çok pahalı olduğunu dile getiren onca insan yalan mı söylüyor?" ifadeleriyle tepki gösterdi.

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