Samsun'da rehin alınan 2 kişiyi kurtaran polisler 'ayın polisi' seçildi

İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliğinde görevli polis memurları Ekrem Demirel, Veysel Mayda ve Serdar Yiğit'in, eski kız arkadaşı E.D. (39) ile eşi A.D'yi (22) rehin alan A.Y'yi etkisiz hale getirmesi takdirle karşılandı.

İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal, polis memurlarını, dikkatli, duyarlı, özverili ve başarılı çalışmalarıyla mesai arkadaşlarına örnek teşkil etmelerinden dolayı 2021 Kasım ayının polisi olarak seçti.

Ayın polisi seçilen polis memurlarının fotoğrafları Emniyet Müdürlüğü binasının girişine asıldı.

İlkadım ilçesi Bahçelievler Mahallesi, İstiklal Caddesi'nde 3 Kasım'da E.D. ile kocası A.D'nin rehin alındığı ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edilmişti. Çilingir yardımıyla içeri giren polisler Ekrem Demirel, Veysel Mayda ve Serdar Yiğit, A.Y'yi etkisiz hale getirmişti.