Simülasyonlu KPSS 2021/10 robotu yayında

Memurlar.net olarak hazırladığımız 2021/10 (Sağlık Bakanlığı) simülasyonlu KPSS robotu yayında. Başvurular bugün başladı. 22 Aralık'ta sona erecek. Toplamda 20 bin kontenjan için tercih alınacak.

KPSS ROBOTU

Tercihte bulunacak adaylar,

https://kpss.memurlar.net/kpssrobotu/2021/10/ adresindeki "KPSS Robotunu" kullanabilir.

SİMÜLASYON İÇİN, ÜYE OLUP, TERCİH LİSTESİ OLUŞTURUN

Memurlar.net ziyaretçileri, ücretsiz bir şekilde üye olup, http://kpss.memurlar.net/tercihlerim/ sayfasından kadroları tercih listesine kaydedebilir. Bu sayede, sonuçlar açıklandığında tercih listenize kaç puanla yerleştirme yapıldığını görebileceksiniz. Ayrıca şu adresten en çok ilgi çeken kadroları görebilirsiniz.

O KADROYU TERCİH EDENLERLE KONUŞUN

Memurlar.net sisteminde, her bir kadronun özel sayfası bulunmaktadır. Üyelik girişi yaptıktan sonra yorum yazarak bu kadroyu tercih edecek diğer adaylarla bilgi alış verişinde bulunabilirsiniz.

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