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Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi hakemi açıklandı

Süper Lig'de 17. haftanın hakemleri açıklandı. Fenerbahçe Beşiktaş derbisinin hakemi Fırat Aydunus oldu.

Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 16 Aralık 2021 12:26
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Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi hakemi açıklandı

Süperlig'in 17.haftasındaki ligin zirvesini etkileyecek olan dev derbinin hakemi Fırat Aydınus oldu.

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