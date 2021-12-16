Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi hakemi açıklandı
Süper Lig'de 17. haftanın hakemleri açıklandı. Fenerbahçe Beşiktaş derbisinin hakemi Fırat Aydunus oldu.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 16 Aralık 2021 12:26
Süperlig'in 17.haftasındaki ligin zirvesini etkileyecek olan dev derbinin hakemi Fırat Aydınus oldu.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız
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