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Yurt dışından gelen şirketler AVM'lerde stokçuluk yapıyo

MASFED Başkanı Aydın Erkoç, ikinci el oto bayilerine kesilen stokçuluk cezalarına sert tepki gösterdi. Erkoç, yurt dışından gelen şirketlerin AVM otoparklarını kiralayarak stokçuluk yaptığını açıkladı.

Kaynak : Dünya
Eklenme : 16 Aralık 2021 12:49
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Yurt dışından gelen şirketler AVM'lerde stokçuluk yapıyo

ANKARA - Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Başkanı Aydın Erkoç, ikinci el oto bayilerine yönelik kesilen stokçuluk cezalarına ilişkin yazılı bir açıklama yaparak duruma tepki gösterdi. Erkoç, stokçuluğu yurt dışından büyük sermaye ile gelerek şehirlerdeki araçları toplayıp AVM otoparklarında tutanların yaptığını bildirdi.

MASFED'in 70 bin motorlu araç satıcısını temsil ettiği bilgisini veren Erkoç, 2'nci el fiyatındaki artıştan en çok kendilerinin muzdarip olduklarını söyledi.

Mesleki etik kurallara uyarak çalışan, kayıtlı, vergisini ödeyen motorlu araç satıcılarının stok yapacak kadar büyük sermayesi olmadığını dile getiren Erkoç, bunların teknik olarak bayiden sıfır araç almalarının da yasak olduğunu aktardı.

Mesleğe, sektöre çeki düzen vermek ve mağduriyetlerin önüne geçmek için ciddi çalışmalar yürüttüğünün altını çizen Aydın Erkoç, "Bugüne değin meslekle ilgisi olmayıp araç alım satımı yapan ve fiyatların artmasına neden olan kişilerin karşısında olduğu gibi, haksız kazanç peşinde olan, varsa stokçuluk yapan kişilerin de karşısında olacağız. Bununla birlikte zan altında kalan, işini layıkıyla yapan ve haksızlığa uğrayan meslektaşlarımızın da daima yanında olacağımızı paylaşmak isteriz" dedi.

Türkiye'de geçen yıl satılan 9 milyon aracın sadece 1 milyon 60 bininin motorlu araç satıcıları ve bayileri tarafından gerçekleştirildiği bilgisini veren Erkoç, "Çoğunluğunu devlete hiçbir vergi ödemeyen, ayaküstü tabir ettiğimiz kişiler alıp satmış. Bu kişiler bayilerden istedikleri gibi araç satın alıp fiyatların artışına sebep oluyor. Bu işi mesleği olarak icra eden ve Ticaret Bakanlığı'na kayıtlı olan esnaf sürekli denetleniyor, buna karşın kayıtlı olmayan kişiler için hiçbir işlem yapılmıyor" ifadelerini kullandı.

"Karaborsacılara karşı önlem alınmalı"

Bu hassas dönemde araçları bayilerden kullanıcı gibi satın alıp, internet üzerinden yüksek bedelle ilan verip satmaya çalışan karaborsacılar olduğuna vurgu yapan Erkoç, "Kayıt dışı olarak karaborsacılık yapan bireysel satıcıların takip altına alınmasını ve gerekli işlemlerin yapılmasını Hazine ve Maliye ile Ticaret Bakanlığımızdan da talep ediyoruz" dedi.

"Stokçuluğu yurt dışından gelen büyük sermaye şirketleri yapıyor"

Erkoç, ikinci el araç fiyatlarının yükselmesindeki en büyük sebeplerden birisini:

"Yurt dışındaki büyük sermaye şirketlerinin Türkiye'ye toplu araç satın almak için giriş yaparak, tüm illerden toplu araç satın almak suretiyle İstanbul'da çeşitli AVM'lerin otoparklarını kiraladığını ve stokçuluk yaptığını da ilgili kanallara iletmeyi görev sayıyoruz" diyerek açıkladı.

Aydın Erkoç işi filo kiralama olan firmaların, kiraya vermek için satın aldıkları araçlar için stokçuluk yaptıkları yönünde suçlanmaması gerektiğini söyledi.

Hüseyin GÖKÇE

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