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Bakan Yanık: Koruma altındaki 2 çocuğa 1 bakım personeli hizmet veriyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 2002'de koruma altındaki 20-25 çocuğa 1 bakım personeliyle hizmet verirken, bugün 2 çocuğa 1 bakım personeliyle hizmet verildiğini bildirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 16 Aralık 2021 12:50
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Bakan Yanık: Koruma altındaki 2 çocuğa 1 bakım personeli hizmet veriyor

Bakan Yanık, yaptığı yazılı açıklamada, çocukların en değerli varlıklar olduğunu belirterek, her çocuğun ailesi yanında sağlıklı bir şekilde büyümesi, en iyi şartlarda eğitim görmesi, çevresine, ülkesine ve insanlığa faydalı bir birey olarak yetişmesini arzuladıklarını kaydetti.

Sosyal hizmetlerde aile odaklı anlayışla hareket ettiklerini vurgulayan Yanık, şu bilgileri verdi:

"Çocukların aile birlik ve bütünlüğü içinde büyümelerini sağlamak, koruma hizmetlerimizin temelini oluşturuyor. Çocukların hem fiziksel hem de psikolojik ve ahlaki gelişimi için gerekli şartları, öncelikle aile ortamıyla sağlamaya çalışıyoruz. Çocuklarımızın öz aileleri ve akrabaları yanında bakılmalarının sağlanması, bunun mümkün olmadığı durumlarda koruyucu aile ve evlat edindirme gibi aile odaklı hizmetlerinden yararlandırılmalarını sağlıyoruz. Bunun da mümkün olmadığı durumlarda çocuklarımıza ev tipi bakım kuruluşlarında hizmet sunuyoruz."

- "Aile ortamı sıcaklığında koruma ve bakım hizmeti veriyoruz"

Çok sayıda çocuğun barındırıldığı büyük fiziksel binalar ve koğuş tipi yapılar yerine, 2002'den itibaren aile ortamına en yakın ev tipi hizmet birimi olan çocuk evleri sitesi ve çocuk evlerine geçildiğini hatırlatan Yanık, şunları kaydetti:

"Bugün korumamız altındaki tüm çocuklarımıza 1193 çocuk evi, 112 çocuk evleri sitesi ve 66 çocuk destek merkezi olmak üzere ev tipi yapılarda, aile ortamı sıcaklığında koruma ve bakım hizmeti veriyoruz. Fiziksel dönüşüm çalışmaları ile personel yapılarında da önemli değişiklikleri hayata geçirdik. 2002 yılında 20-25 çocuğa 1 bakım personeli ile hizmet verirken, 2007 yılında 7, 2010 yılında 4, bugün ise 2 çocuğa 1 bakım personeli ile hizmet veriyoruz."

Yanık, bugün psikoloji, çocuk gelişimi, eğitim, sağlık ve sosyal hizmet gibi programlardan mezun bakım personellerinin kuruluşlarda görev yaptığını belirtti.

Personel eğitimlerine çok önem verdiklerine işaret eden Yanık, "Bakım personelinin niteliğinin artırılması amacıyla oryantasyon eğitimleri ile 6 ayda bir hizmet içi eğitimler gerçekleştiriyoruz. Bakım personeli için alanında uzman kişilerin katılımı ve desteği ile ilk kez 8 modülden oluşan standart bir eğitim rehberi hazırladık ve eğitici eğitimleri verdik." ifadesini kullandı.

Vardiya sistemini hayata geçirdiklerine bildiren Yanık, "Mümkün olduğunca aynı çocuklara aynı bakım personellerinin hizmet vermesini sağlıyoruz. Böylece birebir bakım hizmeti verilmesine, çocuklarımız ile bakıcıları arasında bir bağ oluşmasına olanak sağladık." bilgisini verdi.

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