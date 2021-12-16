27 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, kitaplığın gizli bölmesinde yakalandı
Aydın Koçarlı'da, hakkında 27 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, evindeki kitaplığın arkasında yaptırdığı gizli bölmede yakalandı. Gözaltına alınan Ö.A, işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine gönderildi.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 16 Aralık 2021 13:28
Aydın'ın Koçarlı ilçesinde, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Denizli'de cinayet ve yağma gibi çeşitli suçlardan 27 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ö.A'nın Sobuca Mahallesi'nde olduğunu belirledi.
Hükümlünün bulunduğu adrese giden jandarma, arama esnasında evdeki kitaplığın yapısından şüphelendi. Kitaplığın içeriye doğru girdiğini fark eden jandarma, buradaki gizli bölmede saklanan Ö.A'yı yakaladı.
Gözaltına alınan Ö.A, işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine gönderildi.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız