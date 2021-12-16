Polise çatalla saldırmaya kalktılar!

Ellerine çatal aldılar lokantadan çıkan polislerin peşinden gittiler. Fark edilince saldıramadan gözaltına alındılar. O saldırganlar daha önce gözaltına alınan bir dolandırıcılık şüphelisinin arkadaşı çıktı.

Saldırganların hedefindeki polis memurları Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevliydi. Ekipler, Rize'de bir kadını telefonla dolandıran şüphelilerin peşindeydi. Kısa sürede adreslerini belirledikleri 5 şüpheliyi yaptıkları baskınla gözaltına aldılar.

Operasyondan bir süre sonra iki polis memuru yemek yemek için bir restorana girdi.

Polis memurlarının girdiği lokantada dolandırıcılık suçlamasıyla gözaltına alınan bir şüphelinin arkadaşları da vardı. Polislerin yemek yemesini beklediler. Kalktıkları esnada masadan çatal alarak polislerin peşine düştüler

Şüphelilerin masadan çatal alarak polisleri takip ettiği anlar, restoranın güvenlik kameralarına yansıdı.

Polislerin durumu fark edip kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldığı 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.