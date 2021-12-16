İçki içtiği görüntüleri paylaşan öğretmeni CİMER'e şikayet ettiler

Twitter hesabından eşiyle fotoğrafını paylaşan Koç, "Şimdi bu sofrayı neden paylaşıyorum? Çünkü zavallının biri, öğretmen olan eşimi içki içtiği görüntüleri sosyal medyada paylaştığı için 'öğretmenliğe aykırı davranış' diyerek CİMER'e şikayet etmiş. Ve bugün ilçe milli eğitimden okula telefon edip gelsin konuşalım demişler" dedi.



Resmi bir evrak ya da tebligat olmadığını belirten Koç, "Sözlü olarak görüşmeye çağırıyorlar. Özel hayatında, okul dışında, kişisel alanında içki içtiği için...Elbette bu çağrıya karşılık vermeyecek. Bu şikayetten de hiçbir şey çıkmayacak. Biz bunlara pabuç bırakmayacağız" ifadelerini kullandı.