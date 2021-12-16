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'3 aylık hatırlatma dozu, 3. ve 4. dozu yaptıracaklar için geçerli'

Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, "Bugünden itibaren Kovid-19 aşılama takvimine göre hatırlatma dozu olacak tüm vatandaşlarımıza son dozun üzerinden üç ay geçtikten sonra hatırlatma dozu aşısını olmalarını öneriyoruz. Bu 3. veya 4. doz aşı için geçerli" dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 16 Aralık 2021 14:59
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'3 aylık hatırlatma dozu, 3. ve 4. dozu yaptıracaklar için geçerli'

Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, Kovid-19 aşılama takvimine göre son dozun üzerinden 3 ay geçen vatandaşların bugünden itibaren hatırlatma dozunu olabileceğine işaret ederek, bunun 3. veya 4. doz aşılarını yaptıracaklar için geçerli olduğunu ifade etti.

İlhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19 aşı takviminde, son aşıdan sonra üzerinden 3 ay ve daha uzun süre geçen vatandaşlar için bugünden itibaren başlayacak hatırlatma dozu uygulamasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Dünyada 60'tan fazla ülkede görülen, Delta'nın ardından baskın varyant olması beklenen Kovid-19'un Omicron varyantında bulaştırıcılığın çok fazla olduğuna ama öldürücülük oranı ile ilgili net verilerin henüz bulunmadığına işaret eden İlhan, tüm ülkelerle birlikte Türkiye'de de tedbir alınması gerekliliğinin oluştuğunu vurguladı.

Bir yılı dolduran Kovid-19 aşılama sürecinde dünyadaki ve Türkiye'deki literatürün sürekli izlendiğini ve bu doğrultuda yeni kararlar alındığını aktaran İlhan, şöyle konuştu:

"Kovid-19'a karşı elimizdeki en etkili silah aşılama. Daha önce son dozun üzerinden 6 ay geçtikten sonra hatırlatma dozu uygulanıyordu. Fakat 6 aylık sürede antikoru daha hızlı düşebilenlerin olacağı ve özellikle bulaşıcılık oranı çok yüksek Omicron varyantının hızla yayılması dünyada olduğu gibi ülkemizde de bu konuda yeni bir karar alınması gerekliliğini oluşturdu. Bugünden itibaren Kovid-19 aşılama takvimine göre hatırlatma dozu olacak tüm vatandaşlarımıza son dozun üzerinden üç ay geçtikten sonra hatırlatma dozu aşısını olmalarını öneriyoruz. Bu 3. veya 4. doz aşı için geçerli."

Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, salgınla mücadelede tüm vatandaşlara aşı olma ve varsa eksik doz aşılamalarını tamamlama çağrısında bulundu.

- Aşılama takvimi nasıl ilerliyor?

Türkiye'de Kovid-19'a karşı toplumsal bağışıklama hedefiyle yürütülen aşılama programında, inaktif ve mRNA aşılarının ilk iki dozu 4 hafta arayla yapılıyor.

Bu iki doz aynı aşı türünden uygulanmasında hangi aşı türü tercih edildiyse onunla devam ediliyor.

İki doz inaktif veya mRNA aşısı olmuş kişiler, 3. dozlarını (hatırlatma) istediği aşı türünden tercih edebiliyor. Ayrıca iki doz inaktif, bir doz mRNA aşısı olan sağlık çalışanları ile yurt dışına çıkacak vatandaşlar, 4. doz aşısını da yaptırabiliyor.

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