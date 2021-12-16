Usta öğreticilerin 'özlük haklarında' iyileştirme yapılacak mı?
Halk Eğitim Merkezleri'nde ek ders ücreti karşılığında haftalık 40 saat çalışan usta öğreticiler, kamu görevi yürütmesine rağmen devlet memuru haklarından yararlanamıyor. Peki usta öğreticilerin özlük haklarında bir iyileştirme yapılacak mı? Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, usta öğreticilerin özlük haklarının iyileştirilmesi yönünde verilen bir soru önergesi üzerine, kapsamlı açıklama yaptı.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 16 Aralık 2021 15:03
Halk Eğitim Merkezleri'nde ek ders ücreti karşılığında haftalık 40 saat çalışan usta öğreticiler, kamu görevi yürütmesine rağmen devlet memuru haklarından yararlanamıyor. Peki usta öğreticilerin özlük haklarında bir iyileştirme yapılacak mı? Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, usta öğreticilerin özlük haklarının iyileştirilmesi yönünde verilen bir soru önergesi üzerine, kapsamlı açıklama yaptı.
İşte Bakan Özer'in konuyla ilgili yaptığı açıklama:Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız