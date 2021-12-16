'Araç satıcıları araç fiyatlarını etkiliyor' iddialarına yanıt

Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Genel Başkanı Aydın Erkoç, kayıtlı motorlu araç satıcılarının araç fiyatlarındaki artışı etkiledikleri iddialarına ilişkin, "Motorlu araç satıcıları stok yapacak kadar büyük sermayesi olan firmalar olmamakla birlikte sıfır araç satan bayilerden de araç alamamaktadırlar." ifadesini kullandı.

Erkoç, bayilerdeki araçları toplayarak tekel oluşturdukları ve araç fiyatlarındaki artışı etkiledikleri gerekçesiyle, kayıtlı motorlu araç satıcılarına cezai işlem uygulandığı haberleriyle ilgili yazılı açıklama yaptı.

MASFED olarak ikinci el araç fiyatlarındaki artışın vatandaşların yanı sıra kendilerinin de mağdur olduğu konuların başında geldiğini bildiren Erkoç, "Mesleki etik kurallara uyarak çalışan, kayıtlı, vergisini ödeyen motorlu araç satıcıları stok yapacak kadar büyük sermayesi olan firmalar olmamakla birlikte sıfır araç satan bayilerden de araç alamamaktadırlar." bilgisini paylaştı.

Erkoç, bayilerin satış yapması durumunda bayilik sözleşmelerinin tek taraflı iptal edildiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Mesleğe, sektöre çeki düzen vermek ve mağduriyetlerin önüne geçmek için ciddi çalışmalar yürüten MASFED, bugüne değin meslekle ilgisi olmayıp araç alım satımı yapan ve fiyatların artmasına neden olan kişilerin karşısında olduğu gibi, haksız kazanç peşinde olan, varsa stokçuluk yapan kişilerin de karşısında olacaktır. Bununla birlikte zan altında kalan, işini layıkıyla yapan ve haksızlığa uğrayan meslektaşlarımızın da daima yanında olacağımızı paylaşmak isteriz."

- "Bireysel satıcılar takip altına alınmalı"

Geçen yıl Türkiye'de el değiştiren 9 milyona yakın aracın yalnızca 1 milyon 600 binini motorlu araç satıcıları ve otomobil bayilerinin gerçekleştirdiğini, araçların çoğunluğunu devlete vergi ödemeyen kişilerin alıp sattığını belirten Erkoç, bu kişilerin bayilerden, istedikleri gibi araç satın alıp fiyat artışına sebep olduklarına dikkati çekti.

Bu işi mesleği olarak icra eden ve Ticaret Bakanlığına kayıtlı olan esnafın sürekli denetlendiğine işaret eden Erkoç, kayıtlı olmayan kişiler için hiçbir işlem yapılmadığının altını çizdi.

Erkoç, "Bu hassas dönemde bu konuyu ilgililerin dikkatine sunuyor, araçları bayilerden kullanıcı gibi satın alıp, tekrar satış sitelerine yüksek bedelle ilan verip satmaya çalışan, kayıt dışı olarak karaborsacılık yapan bireysel satıcıların takip altına alınmasını ve gerekli işlemlerin yapılmasını Hazine ve Maliye ile Ticaret bakanlıklarımızdan da talep ediyoruz." çağrısında bulundu.

Öte yandan, yurt dışındaki büyük sermaye şirketlerinin Türkiye'de tüm illerden toplu araç satın aldığını, İstanbul'da çeşitli AVM'lerin otoparklarını kiraladığını ve stokçuluk yaptığını da kaydeden Erkoç, bunun da ikinci el araç fiyatlarını yükselttiğini bildirdi.

Erkoç,