Asgari ücretin ardından AGİ de belli oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan 2022 yılı asgari ücretin brütü ve işverene maliyeti de belli oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2022 yılı asgari ücretinin net 4 bin 250 TL olacağını ayrıca asgari ücretin gelir ve damga vergisi alınmayacağı açıkladı.

Buna göre, yüzde 14 sigorta kesintisi yüzde 1 işsizlik sigortası kesintisi üzerinden hesaplama yapıldığında asgari ücretin brüt 5 bin TL civarında olacaktır.

Diğer yandan bu veriler ışığında asgari ücretin işverene maliyeti ise 5 bin 875 TL olacaktır.

2022 yılı için asgari geçim indirimi tutarları ne kadar olacak?

1- Bekar Memur: 5000 x % 50 x % 15 = 375 TL,

2- Evli eşi çalışmayan ve çocuksuz: 5000 x % 60 x % 15= 450 TL,

3- Evli eşi çalışmayan ve 1 çocuklu: 5000 x % 67,5 x % 15= 506,25 TL,

4- Evli eşi çalışmayan ve 2 çocuklu: 5000 x % 75 x % 15= 562,5 TL,

5- Evli eşi çalışmayan ve 3 çocuklu: 5000 x % 80 x % 15= 600 TL,

6- Evli eşi çalışmayan ve 4 çocuklu 5000 x % 85 x % 15= 637,5 TL.