Asgari ücretin ardından AGİ de belli oldu
Asgari ücretin ardından AGİ de belli oldu... Bekar birinin AGİ'si 268 TL'den, 375 TL'ye çıktı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan 2022 yılı asgari ücretin brütü ve işverene maliyeti de belli oldu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2022 yılı asgari ücretinin net 4 bin 250 TL olacağını ayrıca asgari ücretin gelir ve damga vergisi alınmayacağı açıkladı.
Buna göre, yüzde 14 sigorta kesintisi yüzde 1 işsizlik sigortası kesintisi üzerinden hesaplama yapıldığında asgari ücretin brüt 5 bin TL civarında olacaktır.
Diğer yandan bu veriler ışığında asgari ücretin işverene maliyeti ise 5 bin 875 TL olacaktır.
2022 yılı için asgari geçim indirimi tutarları ne kadar olacak?
1- Bekar Memur: 5000 x % 50 x % 15 = 375 TL,
2- Evli eşi çalışmayan ve çocuksuz: 5000 x % 60 x % 15= 450 TL,
3- Evli eşi çalışmayan ve 1 çocuklu: 5000 x % 67,5 x % 15= 506,25 TL,
4- Evli eşi çalışmayan ve 2 çocuklu: 5000 x % 75 x % 15= 562,5 TL,
5- Evli eşi çalışmayan ve 3 çocuklu: 5000 x % 80 x % 15= 600 TL,
6- Evli eşi çalışmayan ve 4 çocuklu 5000 x % 85 x % 15= 637,5 TL.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız