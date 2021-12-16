2022 yılında ödenecek asgari ve azami işsizlik ödeneği tutarları da belli oldu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan 2022 yılı asgari ücretin brütü ve işverene maliyeti de belli oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2022 yılı asgari ücretinin net 4 bin 250 TL olacağını ayrıca asgari ücretin gelir ve damga vergisi alınmayacağı açıkladı.

Buna göre, yüzde 14 sigorta kesintisi yüzde 1 işsizlik sigortası kesintisi üzerinden hesaplama yapıldığında asgari ücretin brüt 5 bin TL civarında olacaktır.

Diğer yandan bu veriler ışığında asgari ücretin işverene maliyeti ise 5 bin 875 TL olacaktır.



Günlük işsizlik ödeneği, sigortalının son dört aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının %40'ı olarak hesaplanmaktadır. Bu şekilde hesaplanan işsizlik ödeneği miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının %80'ini geçememektedir. İşsizlik ödeneği damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaz.